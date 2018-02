"In cadrul intrevederii, cele doua parti au aratat dorinta comuna pentru intensificarea dialogului politic bilateral la nivel inalt, inclusiv in perspectiva viitoarei Presedintii romane a Consiliului Uniunii Europene, precum si pentru valorificarea potentialului foarte bun al cooperarii economice, prin impulsionarea investitiilor reciproce.

Partea romana a transmis interesul pentru continuarea dialogului cu autoritatile elvetiene in vederea identificarii celor mai bune solutii cu privire la Clauza de Salvgardare prevazuta in Acordul dintre Confederatia Elvetiana si Uniunea Europeana privind libera circulatie a persoanelor, prin care sunt aplicate restrictii pe piata muncii din Elvetia pentru lucratorii romani si bulgari.

In ceea ce priveste Contributia Financiara Elvetiana pentru coeziune, cele doua parti au evocat necesitatea continuarii cooperarii derulate prin intermediul acestui mecanism, fiind subliniata buna implementare a proiectelor desfasurate pana in prezent, indeosebi in domeniile infrastructurii, mediului, securitatii si dezvoltarii profesionale si sociale.

Intrevederea a prilejuit si un schimb de opinii cu privire la dosarele de actualitate de pe agendele europeana, regionala si internationala, fiind evidentiata buna cooperare dintre Romania si Confederatia Elvetiana in cadrul forurilor internationale", arata sursa citata.