Pentru ca au inregistrat filmul si l-au distribuit fara acord pe Internet, elevele au fost sanctionate.

„In ceea ce priveste situatia elevelor implicate in incidentul din 18.01.2018, Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica, intrunit in sedinta din 29.01.2018, a analizat situatia si a votat aplicarea unei sanctiuni de mustrare scrisa si scaderea notei la purtare pentru cele trei eleve, pentru ca au inregistrat filmul si l-au distribuit fara acord, tinand cont de legislatia in vigoare. Mentionam faptul ca exista posibilitatea ca sanctiunea sa fie anulata conform art 26. din Statutul Elevului, daca elevele dau dovada de un comportament fara abateri in perioada urmatoare. Anularea sanctiunii se face de catre conducerea Liceului Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica", se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu.

Profesorul nu a fost sanctionat pentru ca a demisionat in ziua in care elevele au dat jurnalistilor filmul. Nici diriginta elevelor nu a fost sanctionata, pentru ca s-a dovedit ca nu stia de niciun incident, sustine Inspectoratul Scolar Judetean.



Mitropolia Ardealului: Gestul preotului, cauzat de o boala grava

Purtatorul de cuvant al Pariarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat, dupa izbucnirea scandalului, ca potrivit anchetei Mitropoliei Ardealului profesorul de religie de la Copsa Mica este nevinovat , gestul fiind cauzat de o grava afectiune si nu unul obscen.

"Aceasta persoana nu a comis gestul obscen de care a fost acuzat, ci doar a avut un gest necontrolat provocat de o mancarime in zona inghinala, ceea ce a dus la speculatii, pe care le-a incurajat o filmare facuta in clasa de o eleva", a spus la Europa FM purtatorul de cuvant al Patriarhiei,