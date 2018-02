La iesirea din sediul Parchetului, politistul a fost intrebat de jurnalisti ce a avut cu copiii pe care i-a agresat sexual, scrie Agerpres.

"Nimic deosebit", a raspuns Eugen Stan, care a fost urcat intr-o masina si dus in arestul Politiei Capitalei.

Pe 9 ianuarie, Judecatoria Sectorului 6 a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a politistului Eugen Stan, acuzat de savarsirea a trei infractiuni de agresiune sexuala si a unei infractiuni de perversiune sexuala.

Procurorii sustin ca, in ziua de 5 ianuarie, in incinta unui bloc din Sectorul 6 - in lift si pe palierul etajului 8 - Eugen Stan ar fi agresat sexuat doi minori, o fetita de 5 ani si fratele ei de 9 ani.

Eugen Stan este suspectat si in alte cazuri de agresiune sexuala.