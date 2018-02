"A fost o discutie de o ora. Stia, cred, in mare parte, care sunt subiectele, pentru ca subiectele au aparut in spatiul public. Am spus ca vom discuta si vom aborda subiectele pe care le-am avut aduse in atentia comisiei de cei care au venit la comisie, subiecte care sunt inclusiv in spatiul public. Din punctul meu de vedere, ce a aparut in spatiul public stia destul de bine sau in mare parte, stie la ce sa se astepte sau sa raspunda, nu am discutat in detaliu niciun fel de subiect, nu am trecut in revista vreun subiect, pentru ca eu cred ca aceste lucruri trebuie sa le facem in cadrul comisiei.

Daca pe parcurs o sa mai avem lucruri de lamurit, sigur ca putem sa discutam la momentul audierii partea procedurala, daca e nevoie sa fie invitat si cu alte ocazii, dar nu cred, sau daca putem sa ii adresam intrebari la care poate sa raspunda prin corespondenta. (...) A spus ca va face si un material pe care sa il prezinte comisiei, asa cum a fost domnia sa si a vazut serviciul toata perioada de cand a ajuns si pana a plecat. Probabil ca o sa intre si mai multe detalii, o chestiune pe care o sa o vedem si noi", a declarat Claudiu Manda la finalul unei intalniri cu fostul sef al SRI.

La randul sau, Maior a precizat ca a avut o discutie "foarte buna" cu Claudiu Manda.

"Eu cred ca am avut o discutie foarte buna. Este in interesul tuturor sa clarifice anumite aspecte pe care le-ati vazut in spatiul public. Nu am nicio retinere, cum nu am avut de fapt niciodata, in a ma prezenta la invitatia unei comisii pentru a discuta orice aspecte ridicate de membrii acelei comisii. Astept cu nerabdare sa incheiem aceasta discutie si, in acelasi timp, sa realizez foarte bine mandatul de ambasador in Statele Unite", a spus el, citat de hotnews.ro.