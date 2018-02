Una dintre concluziile procurorilor este ca jocul ''Balena Albastra'' a cunoscut o amploare nejustificat de mare, generata de speculatiile si informatiile furnizate de mass-media care, din dorinta de a avertiza asupra pericolelor la care se expun minorii in mediul online, a escaladat cazuistica, generand o adevarata psihoza in randul adultilor.

Procurorii DIICOT au cercetat mai multe cazuri ale unor minori despre care existau informatii ca au fost implicati in jocul "Balena Albastra". Trei dintre minori s-au sinucis prin spanzurare, iar o adolescenta a murit accidental dupa ce a cazut de pe un bloc. In plus, mai multi copii si-au produs rani superficiale, dupa ce au cautat pe internet informatii despre ''Balena Albastra''.

Jocul "Balena Albastra" a inceput in Rusia

Potrivit ordonantei de clasare, din verificarile efectuate a rezultat ca, in anul 2017, circula in mediul online un joc intitulat "Blue Wale" (Balena Albastra) inceput in Rusia, pe cea mai mare retea de socializare "VKONTAKTE" si raspandit cu precadere in tari ce foloseau limbi slavice sau tari din Asia Centrala, un joc cu 50 de nivele, ce presupunea indeplinirea de catre participant a unor sarcini pe care le primea zilnic de la un "custode".

Dupa inscrierea in joc, participantul era avertizat ca nu se putea retrage si ca trebuia sa indeplineasca toate cele 50 de sarcini. Daca acesta dorea sa renunte, era amenintat cu diverse lucruri de catre "custode", cum ar fi fost faptul ca acesta cunostea unde locuia si ca membrii familiei lui ar fi fost ucisi. "Custodele" se baza pe naivitatea participantilor, dat fiind faptul ca acestia erau cu precadere adolescenti, ce puteau fi usor speriati sau manipulati.

De asemenea, pe retelele de socializare au existat grupuri private, organizate in acest scop, care ar fi promovat un comportament suicidal, insa o parte dintre ele au fost desfiintate sau inchise, fara a se putea preciza cu certitudine daca erau in corelatie cu fenomenul "Blue Wale".

Data fiind amploarea pe care fenomenul a luat-o, ca urmare a propagarii avertismentelor prin intermediul mass-media, DIICOT Brasov a preluat toate cauzele care vizau implicarea persoanelor in jocul "Balena Albastra", fie in calitate de jucatori, fie in calitate de administratori, pentru a se putea da o rezolvare unitara.

Astfel, la DIICOT Brasov au fost reunite 10 cauze penale, precum si lucrari speciale, in toate existand indicii privind infractiuni savarsite in legatura cu jocul "Balena Albastra".

Trei dintre cazuri au fost declarate de procurori ca fiind sinucideri. Este vorba de un tanar de 17 ani, elev la Liceul ''Johannes Honterus'' din Brasov, gasit spanzurat pe 4 martie 2017, in padurea din apropierea strazii Marul Dulce din Codlea; un tanar de 13 ani din comuna Nucet, judetul Dambovita, care s-a spanzurat pe 27 martie 2017; precum si un elev de 14 ani, care a fost gasit spanzurat la parterul unei case aflate in constructie din Sacele, judetul Brasov.

De asemenea, pe 15 martie 2017, o adolescenta a cazut de pe acoperisul unui bloc din Sibiu, procurorii sustinand ca nu a fost vorba de sinucidere, ci de o moarte accidentala.

"Concluziile anchetei sunt in sensul ca jocul 'Balena Albastra' a cunoscut o amploare nejustificat de mare, generata de speculatiile si informatiile furnizate de mass-media care, din dorinta de a avertiza asupra pericolelor la care se expun minorii in mediul online, a escaladat cazuistica, generand o adevarata psihoza in randul adultilor. In ceea ce-i priveste pe minori, s-a constatat ca informatiile in cascada despre existenta unui joc potential letal, care ar fi facut numeroase victime, cateva ajungand chiar sa-si ia viata, a constituit doar o sursa inepuizabila de cautari febrile, necesare pentru a alimenta curiozitatea specifica varstei. Este adevarat insa ca marea majoritate a 'curiosilor' se incadreaza intr-un tipar anume: copii ce provin din familii destramate, cu parinti divortati ori plecati la munca in strainatate, aflati in grija bunicilor sau a unor straini, copii cu probleme preexistente care au cazut victime ale unor persoane, la fel de provocate de implicarea intr-un joc perfid, care urmareau insa producerea unor satisfactii meschine, de cele mai multe ori cu conotatii pornografice. Cele mai multe insa dintre cazurile cercetate au vizat minori care si-au provocat in special rani superficiale din dorinta de a epata, imitand ceea ce vedeau la altii ori ceea ce isi imaginau ca presupunea participarea la joc", se arata in ordonanta de clasare intocmita de DIICOT Brasov.

Sinuciderile nu au avut legatura cu jocul "Balena Albastra"

Procurorii mai spun ca, in cauzele in care diversi minori au aratat ca au intrat in legatura cu "administratori" care le cereau sa indeplineasca "provocari", s-a constatat, pe de o parte, ca acele contacte nu au putut fi dovedite (lipsa oricaror urme in mijloacele de stocare perchezitionate, lipsa apelurilor de la numere necunoscute si posibil suspecte in listing), iar pe de alta, ca asa-zisii "curatori" erau blocati inca de la inceput, fara a ajunge sa profereze amenintari ori sa sugereze actiuni grave.

In privinta infractiunilor de determinarea sau inlesnirea sinuciderii, instigare la lovire sau alte violente, santaj si amenintare, "rezulta ca nu s-a putut stabili, dincolo de orice dubiu rezonabil, savarsirea acestor fapte", arata DIICOT.

"Mai mult, din intreg materialul probator administrat in privinta cauzelor soldate cu decesul celor patru minori, niciunul dintre acestea nu a avut vreo legatura cu 'Balena Albastra'. Este greu de cuantificat si de justificat suferinta prin care au trecut rudele minorilor, care, dincolo de durerea inerenta pierderilor suferite, au fost nevoite sa faca fata unor speculatii nedrepte, ce pareau imposibil de inlaturat la momentele initiale. Daca in privinta lui C. T.-A., T. G. A. si B. D.-F. a rezultat inca de la inceput ca decesele au fost cauzate de sinucideri, planand suspiciuni asupra motivelor determinante, in privinta minorei V. D.-S. s-a dovedit in final ca moartea sa a fost cauzata de un accident nefericit", mai afirma procurorii.