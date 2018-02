Sistemul imunitar are nevoie de nutrienti de calitate pe care ii regasim indeosebi in fructe si legume proaspete, precum si in cerealele integrale. La aceste doua categorii se pot adauga cu succes inclusiv diverse bauturi preparate din ingrediente naturale, cum sunt sucurile de fructe sau legume si, in conditiile in care este consumata cu moderatie, chiar berea.

Continutul bogat in vitamina C si nivelul ridicat de antioxidanti din sfecla rosie contribuie la intarirea sistemului imunitar, prevenind instalarea virozelor si a starii de gripa in sezonul rece. Sfecla rosie poate fi integrata in dieta alimentara sub diverse forme (cruda, fiarta, coapta sau suc), iar beneficiile sale pentru organism sunt variate.



"In timpul iernii, suntem tentati sa credem ca organismul nu are nevoie de aceesi cantitate de lichide ca vara si sa diminuam cantitatea consumata. Insa temperaturile scazute se pare ca pot inhiba senzatia de sete, ceea ce are drept rezultat chiar deshidratarea organismului. In acest context, se poate adauga chiar si un alt efect secundar: reducerea semnificativa a cantitatii de nutrienti, vitamine, minerale sau antioxidanti pe care o putem asigura organismului prin completarea cantitatii de apa cu diverse bauturi preparate din ingrediente naturale", a declarat dr. Corina Zugravu, Presedintele Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

Surse de antioxidanti

Datorita cerealelor si hameiului prezente in reteta de fabricare, berea poate fi considerata la randul ei o sursa de antioxidanti. De aceea, atunci cand este consumata cu moderatie poate contribui chiar la intarirea sistemului imunitar. Consumul moderat de bere este considerat ca fiind un pahar de 330 ml/zi pentru femei si 660 ml/zi pentru barbati. Efectul antioxidant din bere se datoreaza polifenolilor, antioxidanti naturali ce provin din plante, recunoscuti pentru efectele lor protectoare.

Fructele de rodie sunt, de asemenea, o sursa importanta de antioxidanti, prevenind oxidarea celulelor sau formarea radicalilor liberi. Iarna, in lupta cu virozele sezoniere, rodiile sunt un puternic aliat, printre cele mai importante beneficii regasindu-se protejarea sistemului imunitar. Din doza zilnica recomandata de vitamina C, cea care contribuie semnificativ la un sistem imunitar puternic, rodiile contin aproximativ 15%. Consumate cu regularitate, fructele de rodie mentin starea de sanatate si ajuta organismul sa lupte intr-un mod natural impotriva diverselor afectiuni.

Potrivit unui comunicat remis 9am, sistemul imunitar este un sistem complex de celule si molecule, cu rol in apararea organismului impotriva agentilor patogeni (virusuri, bacterii sau toxine). O alimentatie sanatoasa sprijina actiunea sistemului imunitar in lupta cu bolile, iar sfecla rosie, rodiile si berea consumata cu moderatie sunt doar trei dintre alimentele pe care le putem include in dieta zilnica, mai ales in sezonul rece.