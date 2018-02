"A avut loc un accident in urma caruia o persoana in varsta de 80 de ani, o femeie, a fost lovita de tramvai in Soseaua Pantelimon. La fata locului au actionat colegii de la Departamentul Special de Salvatori care au actionat pentru extragerea victimiei, care se afla in partea din fata tramvaiului. In doar cateva minute victima a fost scoasa, insa prezenta leziuni incompatibile. In acest moment resursele se vor retrage in mod progresiv, iar la fata locului politistii de la Brigada Rutiera vor face o cercetare la fata locului. In acest moment va confirma ca cel putin pe sensul de deplasare a tramvaiului respectiv, circulatia e intrerupta in totalitate", a declarat purtatorul de cuvant ISU Bucuresti, Daniel Vasile, citat de digi24.ro.

Echipaje de interventie si politisti s-au deplasat de urgenta la fata locului pentru a interveni.

Din primele informatii reiese ca femeia a traversat neregulamentar, la culoarea rosie a semaforului.