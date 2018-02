Concluziile acestui studiu au fost publicate la 31 ianuarie in revista de specialitate European Journal of Preventive Cardiology, sub indrumarea sefului echipei, mexicanul Francisco López-Jiménez, director al Sectiei de Cardiologie Preventiva de la Clinica Mayo din Rochester, Minnesota (SUA).

Studiul a examinat daca a petrece sase ore in picioare contribuie la arderea caloriilor, spre deosebire de a sta asezat.

Pentru aceasta, cercetatorii au analizat rezultatele a 46 de studii la care au participat 1.184 de persoane. Subiectii examinati faceau parte din categorii diferite si fara sa sufere de obezitate, avand o greutate medie de 65 de kilograme, varsta de 33 de ani. 60% dintre subiecti erau barbati.

Slabesti 2,5 kilograme pe an

Cercetatorii au descoperit ca a sta in picioare arde 0,15 kilocalorii pe minut, comparativ cu a sta asezat; astfel o persoana cantarind 65 de kg daca sta in picioare va arde 54 de kilocalorii suplimentare pe zi. In cazul in care consumul de alimente nu creste, acest lucru ar echivala cu 2,5 kilograme pe an si cu 10 kilograme in patru ani, potrivit autorilor studiului.

"A sta in picioare nu doar arde caloriile, ci si activeaza masa musculara fapt ce diminueaza incidenta atacurilor cardiace, apoplexiei si diabetului", a explicat medicul López-Jiménez, potrivit caruia beneficiile statului in picioare sunt mai mari decat simpla scadere in greutate.

Aceste beneficii se extind, avand in vedere ca o persoana care se ridica de pe scaun, spre deosebire de cei care stau asezati, incepe sa faca pasi sau sa se miste. Studiul a relevat de asemenea ca numarul caloriilor arse se dubleaza in cazul barbatilor, comparativ cu cel al femeilor, scrie Agerpres.

Acest lucru se datoreaza in primul rand masei musculare mai mari, un factor determinant in arderea caloriilor.



Studiul a constatat beneficiile statului in picioare - sase ore - comparativ cu a sta asezat, dar sunt necesare si alte investigatii pentru a demonstra daca acest lucru are consecinte pe termen lung asupra sanatatii.

Consecintele inca nu au fost investigate, potrivit cercetatorului mexican, care a atras atentia asupra riscului potential de varice sau insuficienta venoasa, de ameteli sau dureri articulare.