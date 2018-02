"Am avut discutii nenumarate cu liderii de sindicat cat am fost ministru al Educatiei, au avut informatiile corecte, absolut toate, si in ceea ce inseamna bugetul Educatiei. Avem bani in bugetul Educatiei pentru anul 2018, care acopera toate cresterile salariale, inclusiv pe cea din martie, inclusiv sporurile pe care ieri Guvernul le-a adoptat prin hotarare. Deci, de ieri avem suplimentar pana la 15%, in functie de categoriile de salariati, sporuri. De aceea, eu nu cred ca se va ajunge la o greva generala", a declarat Pop, citat de antena3.ro.

Presedintele Comisiei pentru invatamant a tinut sa precizeze ca ar fi o problema in domeniu, referitoare la reincadrarea unor categorii de personal din invatamantul preuniversitar, prin aplicarea legii salarizarii unitare, insa, aceasta s-ar putea solutiona in Parlament.