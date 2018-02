Deputatii s-au exprimat cu o larga majoritate in favoarea acestei interdictii, care va intra in vigoare pana in anul 2021.

Decizia era asteptata cu nerabdare de aparatorii mediului, dupa abolirea totala a vanzarilor de fildes de catre China, intrata in vigoare la sfarsitul anului 2017. China a fost in trecut prima piata din lume in privinta comertului cu fildes de contrabanda.

"Inchiderea acestei piete uriase va oferi elefantilor o posibilitate de supravietuire", a declarat intr-un comunicat Bert Wander, reprezentant al ONG-ului international Avaaz.

Hong Kong autorizeaza in continuare vanzarile de obiecte din fildes provenind din stocuri constituite in mod oficial inainte de interdictia internationala a acestui comert in 1990, a caror destinatie vizeaza teoretic doar piata acestei insule.

Insa ONG-urile ii acuza pe traficanti ca profita de aceasta legislatie pentru a face contrabanda pe scara larga, amenintand supravietuirea elefantilor.

Amendamentul adus legii pentru protejarea speciilor animaliere si vegetale in pericol prevede o interdictie in trei faze, o amanare ce ar putea fi exploatata de anumite persoane si ar putea avea ca rezultat moartea unui numar mare de elefanti africani, au acuzat activistii ecologisti.

Initial, interdictia va privi stocurile de fildes si de trofee de vanatoare constituite dupa 1975. Apoi, ea va include fildesul achizitionat inainte de 1975, inainte de a fi generalizata la nivelul totalitatii stocurilor, in 2021.

Penalitatile pentru traficanti vor creste si vor ajunge la o amenda maximala de 10 milioane de dolari hong kong (1 milion de euro) si 10 ani de inchisoare.

Comerciantii de fildes declara ca vor fi nevoiti sa dea faliment si au cerut sa fie despagubiti, fapt care nu este prevazut de noul amendament legislativ.

In iulie, autoritatile locale au anuntat cea mai mare captura de fildes din ultimele trei decenii, dupa descoperirea a peste sapte tone de fildes cu o valoare estimata la peste 7 milioane de euro.

Fildesul african se vinde cu 1.100 euro per kilogram

Fildesul african este foarte apreciat in China, unde a ajuns la 1.100 de euro per kilogram, fiind considerat un simbol al unui statut social inalt. Cererea mare de pe piata acestei tari a alimentat masacrarea a zeci de mii de pahiderme in Africa in fiecare an.

Potrivit Uniunii Internationale pentru Conservarea Naturii (UICN), populatia de elefanti din Africa a inregistrat in ultimii 10 ani cea mai importanta scadere a sa din ultimul sfert de secol, fiind o victima a traficului ilegal de fildes, dar si a despaduririlor si urbanizarii.

Pe continentul african traiesc in prezent 415.000 de elefanti, cu 111.000 mai putin fata de decenul precedent, potrivit UICN.