Instanta suprema a admis o contestatie depusa de familia politistului Gigina, care s-a plans de faptul ca ancheta DNA dureaza de prea mult timp.

Avocatul Daniel Ionascu a declarat ca familia Gigina nu aduce reprosuri procurorului de caz de la DNA, ci doreste un termen rezonabil, de trei luni, pentru finalizarea anchetei si trimiterea dosarului in instanta.

De cealalta parte, DNA sustine ca in dosarul privind moartea politistului Bogdan Gigina cercetarile s-au prelungit deoarece s-a asteptat declasificarea unor documente, dar si pentru ca partile au cerut audierea unui numar foarte mare de persoane.

Tatal lui Gigina, despre Gabriel Oprea: "Dansul era zeu. Toata lumea ii stia de frica"

La proces a asistat si Cornel Gigina, tatal politistului Bogdan Gigina, care a adus acuzatii fostului ministru Gabriel Oprea.

"S-au spus in instanta niste aberatii, precum ca motociclistul trebuie sa aiba stergator, ca exista pe degetul drept, la mansa, un stergator. Niste aberatii. Domnul ministru de Interne (Gabriel Oprea - n.r.) este afectat psihic din cauza medierii. Eu am spus: 'Sa nu dea Dumnezeu sa va moara copilul, sa vedeti cat de afectat emotional sunteti!'. Dansul este afectat emotional mediatic? Nu se poate asa ceva. (...) S-a vorbit despre expertiza motocicletei. Ce expertiza sa faca la firma BMW? Motocicleta este cumparata de acolo, este reparata acolo si expertiza se face la aceeasi firma. Cat de just si de corect poate fi acest lucru?", a spus Cornel Gigina.

Intrebat de jurnalisti daca Oprea ar fi putut sa dea ordin ca motocicleta condusa de fiul lui sa nu faca parte din coloana oficiala, Cornel Gigina a raspuns: "Binenteles. Putea sa spuna. Dansul era zeu. Dansul comanda tot. De la el in jos nimeni nu putea sa miste nimic. Nicio centima. Toata lumea ii stia de frica".

De asemenea, Cornel Gigina a fost intrebat daca Oprea era interesat de cei care faceau parte din coloana oficiala.

"Nu il interesa. Pe el il interesa sa ajunga foarte urgent. De aceea s-a si cerut motocicleta in ultimele trei luni, ca sa ii deschida coloana. Eu nu uit ca dimineata, la schimbul 1, am fost si i-am asigurat traseul. Nu uit cand a cerut prin statie ca de la Targoviste pana la Ministerul de Interne sa faca 35 de minute. Si cu viteza de 84 km/h nu sunt de acord, care s-a stabilit prin expertiza. Probabil ca s-a luat la global, nu atipic pe portiune. Avea peste 100 km/h. Eu am fost la el in delegatii si cunosc toate ordinele care se dadeau prin statie si telefonic. Cum se tipa in statie si telefon sa se faca traseul ministrului de Interne. Nu avea traseu asigurat nici presedintele, nici premierul la acea vreme, cum avea traseul ministrul de Interne", a sustinut tatal politistului.

Cornel Gigina a spus ca politistii din coloana oficiala ar fi avut de suferit daca Oprea nu ajungea la timp.

"Binenteles ca erau consecinte. Se raporta ierarhic la comanda Brigazii Rutiere si de acolo se luau masuri. Au fost schimbati si conducatorii auto si motociclistii. Noi uitam un lucru: cu doua saptamani inainte, un coleg din coloana oficiala a avut accident cu motocicleta. Despre acest lucru s-a uitat. De atunci se puteau lua masuri si sa se indeparteze motocicleta", a adaugat Cornel Gigina.

In decembrie 2016, DNA anunta ca a dispus efectuarea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa fata de fostul ministru de Interne Gabriel Oprea, fata de firma General MPM Impex SRL, fata de Petre Mazilu, administrator al acesteia, si fata de Adrian Corcodel, seful echipei care efectua lucrari in zona in care s-a produs accidentul in care a murit politistul Bogdan Gigina.

Potrivit DNA, in seara de 20 octombrie 2015, in jurul orei 19,00, agentul de politie Bogdan Gigina a fost implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a suferit o hemoragie cranio-cerebrala, consecinta a unui traumatism cranio-cerebral si facial cu fractura craniana, leziuni care i-au cauzat decesul. La momentul producerii accidentului, Bogdan Gigina facea parte dintr-un dispozitiv de insotire a fostului ministru Gabriel Oprea.

Anchetatorii arata ca politistul circula cu o viteza de 84 km/h in conditii de vizibilitate redusa determinate de intuneric si ploaie. Dinamica producerii accidentului si lipsa unor manevre de franare determina concluzia ca politistul nu a vazut obstacolele de pe carosabil (amenajarile rutiere temporare) inainte de a intra in contact cu primul dintre acestea.

Procurorii mai sustin ca Gabriel Oprea este cel care a impus, folosindu-se de ascendentul conferit de functia sa si cu incalcarea dispozitiilor legale care reglementeaza insotirea demnitarilor, ca deplasarea sa se faca cu viteza foarte ridicata, cauza care a contribuit la producerea accidentului rutier care a dus la decesul lui Bogdan Gigina.