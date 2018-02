Copilul a fost adus la Compartimentul de Primiri Urgente (CPU) cu insuficienta respiratorie acuta, febra, dureri de cap si purpura.

"La scurt timp dupa prezentarea in CPU, a facut stop cardio-respirator, s-au facut manevre de resuscitare, care nu au dat rezultat, fiind declarat decesul. Dupa simptomatologie, suspicionam o infectie cu meningococ, boala contagioasa. Este o suspiciune, pana la raport nu stim exact. Am mutat activitatea din CPU in alt spatiu, timp de cateva ore, am facut dezinfectie, toata lumea care a intrat in contact cu pacientul a luat tratament preventiv, si familia a luat tratament, dupa care s-a reluat activitatea in CPU. Ii sfatuim pe cei care au intrat cu pacientul, dar nu au simptome, sa se prezinte la medicul de familie pentru consultari si pentru stabilirea, daca e cazul, a unui tratament profilactic preventiv, iar cei care au simptome sa se prezinte la spital. (...) Nu s-a intrat in carantina, dar am inchis Urgenta temporar pentru o dezinfectie generala. S-a dezinfectat, apoi am redeschis. Noi am anuntat si DSP Gorj sa faca investigatii in comunitate, in oras", a precizat Alin Efrim.

Dupa decesul copilului, s-a dispus o dezinfecÅĢie generala a unitatii medicale.

A fost anuntata si Directia de Sanatate Publica Gorj cu privire la acest caz, iar o echipa din cadrul acestei institutii desfasoara o ancheta in comunitate.

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj au anuntat ca in acest caz efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpa (moarte suspecta).

Trupul neinsufletit a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cu exactitate a cauzelor decesului.