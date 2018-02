Declaratia edilului a intervenit dupa incidentul produs miercuri in zona aeroportului Otopeni, cand un taximetrist si-a amenintat clientii cu arma pe care o avea in autoturism.

"Avem toleranta zero fata de astfel de fapte si amintesc atat taximetristilor, cat si patronilor firmelor de taxi ca sunt direct raspunzatori pentru astfel de fapte! Nu este firesc sa existe astfel de incidente intr-o Capitala europeana, in care serviciile de transport persoane se doresc a fi moderne, sigure si accesibile. Subliniez inca o data public faptul ca nu vom tolera sub nicio forma abaterile de la lege! Asa cum am mai spus, toti trebuie sa respecte regulile stabilite in favoarea clientilor, iar astfel de incidente nu fac altceva decat sa confirme faptul ca este imperios necesar ca normele care reglementeaza activitatea de taxi in Capitala sa fie implementate cat mai rapid, sa fie cat mai clare si sa prevada sanctiuni cat mai drastice pentru astfel de comportamente. Indiferent ca este vorba despre Bucuresti sau zonele limitrofe, pentru ca taximetristii fac astfel de curse din localitatile vecine catre Bucuresti si invers, toti trebuie sa se conformeze unor reguli clare, in caz contrar sanctiunile fiind drastice", a afirmat Firea, citata intr-un comunicat transmis Agerpres de PMB.

Potrivit sursei citate, in luna decembrie 2017, regulamentul privind activitatea de taxi in Capitala a fost modificat printr-o hotarare a Consiliului General, in sensul sporirii confortului si sigurantei pasagerilor.

"Printre noile reglementari se numara si cea care instituie obligativitatea ca activitatea de taximetrie sa se faca exclusiv prin intermediul unui dispecerat autorizat, in conditiile in care se asigura posibilitatea clientului de a apela aceste servicii prin comenzi telefonice sau prin intermediul aplicatiilor online care apartin respectivului dispecerat si pot fi identificate ca atare", se arata in comunicat.

De asemenea, au fost reformulate si completate anumite prevederi din vechiul regulament referitoare la conduita soferilor de taxi, "accentul fiind pus pe obligativitatea acestora de a avea o tinuta decenta si un comportament adecvat".

Interdictii pentru soferii de taxi

", se mentioneaza in comunicatul PMB.

Municipalitatea mai precizeaza ca alte modificari de substanta ale regulamentului au fost puse deja in dezbatere publica pe site-ul Primariei si prevad modificarea regimul sanctiunilor (amenzi si suspendari sau anulari de licente), cesionarea licentelor, introducerea obligativitatii afisarii in toate taxiurile a unui numar de telverde la care clientii pot face reclamatii direct la autoritatea publica (nu prin dispeceratele companiilor), obligativitatea dotarii tuturor taxiurilor cu POS-uri, astfel incat cursele sa poata fi platite cu cardul bancar, precum si adaptarea criteriilor de departajare la normele de poluare (minim Euro 5).

"Nu in ultimul rand, taximetristii nu vor putea refuza curse si nici nu vor putea impune preturi mai mari decat cele indicate de aparatul de marcat", evidentiaza PMB.