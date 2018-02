Politistii l-au surprins pe barbat pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei, in timp ce o insulta pe femeia care obtinuse masura de protectie.

Barbatul avea obligatia ca timp de patru luni sa nu se apropie de ea la mai putin de 100 de metri, scrie stiri.tvr.ro. El va fi dus in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva.

In urma cu aproape o saptamana, tot in Capitala, un barbat si-a ucis fosta sotie, directoarea unei gradinite private din zona Iancului, chiar in biroul institutiei, desi femeia avea un ordin de protectie. Cei doi aveau doi copii impreuna, iar barbatul nu se putea impaca cu gandul divortului si isi ameninta des fosta sotie, pe care a si lovit-o cu o bata in baseball, in toamna anului trecut. Atunci, ea a obtinut un ordin de restrictie, de care insa fostul sot nu a tinut cont.

Potrivit Politiei Romane, in 2017, s-au inregistrat peste o mie de cazuri de nerespectare a ordinelor de protectie, iar politistii au deschis dosare penale.