Update 13.41- O echipa a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat o misiune la sediul Metrorex si a solicitat o serie de documente referitoare la proiectul Magistrala 5 de metrou, precizeaza conducerea companiei de transport cu metroul, in urma unei solicitari a AGERPRES.

"Metrorex confirma ca o echipa OLAF a intreprins o misiune la sediul Metrorex, ocazie cu care a solicitat o serie de documente referitoare la proiectul Magistrala 5 de metrou, Eroilor- Raul Doamnei. Facem mentiunea ca acest proiect de investitii a facut obiectul verificarilor Autoritatii de Management POS-T si ale Autoritatii de Audit, nefiind identificate aspecte care sa contravina regulilor si procedurilor prevazute de reglementarile europene si nationale", a declarat Ion Constantinescu, directorul general al Metrorex.

Potrivit unor surse din Ministerul Transporturilor, OLAF a cerut documentele, fara sa mentioneze daca sunt probleme cu acest contract si fara sa spuna nimic la sfarsitul controlului, care s-a incheiat miercuri.

Proiectul Magistralei 5 este finantat din fonduri nerambursabile in cadrul programului Operational Sectorial - Transport 2007 -2013 si Programul Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020. Magistrala 5 are trei sectiuni: Eroilor - Drumul Taberei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului- Pantelimon.



"OLAF este auditul Comisiei Europene si poate veni in control pe orice proiect pe fonduri europene. Avand in vedere ca acest proiect (al Magistralei 5 de metrou - n. r.) este spre finalizare si suma extrasa este foarte mare, OLAF poate veni oricand in control. Cei de la OLAF au fost timp de trei zile la metrou, au verificat documente pe M5, dar nu au spus 'Am venit sa facem verificari pe speta asta' si 'Asta este verdictul nostru' cand au terminat controlul. Ei au dreptul sa controleze oricand si nu au spus 'Am venit sa controlam asta si asta'. Au cerut doar documentele de la M5", au explicat sursele.

In presa centrala au aparut, joi, informatii potrivit carora mai multi agenti OLAF au verificat acte la Ministerul Transporturilor in legatura cu platile facute de Metrorex catre constructorii magistralei 5 de metrou (Drumul Taberei). Potrivit unor surse guvernamentale, citate in articolul respectiv, OLAF suspecteaza plati supraevaluate efectuate catre consortiul de firme condus de Astaldi, plati ce ar fi fost realizate cu complicitatea unor angajati Metrorex, companie aflata in subordinea MT.

