Casa Nationala de Asigurari neaga declaratia reprezentantilor spitalului potrivit careia daca accidentul este cauzat de tine, trebuie sa platesti spitalizarea.

De asemenea, raportul politiei inca nu este gata, astfel ca nu se poate spune cine este de vina, potrivit stiri.tvr.ro.

Micutul Alex, in varsta de 9 ani, a fost lovit in plin de o masina si ranit la cap, in septembrie 2017. Baiatul a vrut sa traverseze strada, dar nu se afla pe trecerea de pietoni. A fost transportat de urgenta la Spitalul Judetean, unde a fost operat si a stat aproape o luna la terapie intensiva, ulterior fiind transferat la Pediatrie pentru recuperare.

Dupa ce a fost transferat, o comisie alcatuita din 9 medici a decis ca baiatul trebuie sa fie externat, asa ca reprezentantii unitatii medicale i-au anuntat pe parinti, carora le-au inmanat si facturile de mii de lei pentru tratamentul copilului.

In urma cu o saptamana, baiatul a mers la control la acelasi medic care il operase. Desi era nevoie de inca o interventie medicala pentru refacerea osului frontal, baiatul a fost dat afara imediat, pentru ca nu au platit facturile.

In cazul in care ancheta politiei va stabili ca micutul este vinoivat, parintii vor fi somati sa plateasca.

Tatal baiatului vrea sa isi caute dreptatea in justitie.