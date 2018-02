Statisticile care au inclus date de la 130.000 de pasionati de jocuri din mai multe tari au demonstrat ca reducerea nivelului de armonie in familie si efectele adverse asupra sanatatii mintale si fizice pot fi asociate direct cu dependenta de jocuri.

O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Nottingham Trent si de la Universitatea Oulu din Finlanda a descoperit ca dependenta provoaca simptome precum stres cardiovascular, probleme ale sistemului nervos, tulburari de somn, dureri de incheieturi si reducerea nivelului de activitate fizica.



In cadrul studiului care a analizat date de la persoane cu varste cuprinse intre 12 si 88 de ani se mentioneaza de asemenea ca jucatorii manifestau o reducere a integrarii sociale in unitatile de invatamant, atitudini si tipare parentale negative, timiditate, singuratate si fobie sociala, scrie Agerpres.

Depresia si anxietatea au fost factori des intalniti in cadrul studiului, dependenta de jocuri fiind responsabila de 7% si respectiv 8% dintre cazuri.



Cercetarea a demonstrat totodata ca 16% dintre problemele asociate tulburarilor obsesiv-compulsive si simptomele fizice erau cauzate de aceasta activitate.

Doctor Halley Pontes, cercetator in cadrul Facultatii de stiinte sociale din cadrul Universitatii Nottingham Trent, a declarat ca aceste concluzii sunt utile pentru ''informarea, atat a profesionistilor din domeniul sanatatii psihice cat si publicul, in legatura cu ce este dependenta de jocuri video si cu modul in care ne afecteaza sanatatea''.

''Lucrarea noastra este importanta deoarece demonstreaza o gama larga de implicatii in materie de sanatate asociate cu dependenta de jocuri video'', a spus acesta.