”In urma cu trei luni l-am mutat de la Timisoara. Copilul mi-a spus ca este un coleg care-l tot injura. I-am spus acum o saptamana sa evite conflictele ca nu are nevoie de asa ceva. In ziua respectiva, in pauza a fost injurat din nou si copilul s-a dus la primul profesor pe care l-a intalnit si i-a spus ce se intampla, acesta punandu-i sa-si dea mana si sa se impace.

In ora urmatoare, profitand de faptul ca profesorul a iesit din clasa, baiatul respectiv s-a dus din nou la el si l-a injurat. Al meu l-a impins si a ajuns in geam. L-a amenintat ca o sa ii arate el si a plecat. Dupa cinci, zece minute a aparut tatal baiatului, unul Cristi care face case si le vinde. S-a repezit la copilul meu, l-a prins cu stanga de piept si cu dreapta a inceput sa-i care pumni in fata sub privirile colegilor. L-a facut sac de box. Individul mai are antecedente de violenta. A mai lovit oameni, este cunoscut ca fiind violent”, a povestit Ionel Caracoancea, tatal victimei, potrivit stirileprotv.ro.

Elevul are nevoie de ingrijiri medicale timp de cinci zile. Tatal baiatului a depus plangere la politie.

Reactia scolii

, a declarat directorul scolii, Claudiu Crepcea.

Politia a anuntat ca au identificat agresorul si efectueaza cercetari.

Miercuri, un alt elev din Constanta a fost batut de mamele a trei colegi de clasa.