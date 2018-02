Studiul, la care au luat parte atat pacienti care au fost diagnosticati cu migrena cat si persoane care nu au raportat prezenta cefaleei, a identificat o asociere intre acest simptom si existenta unor probleme cardiovasculare. Printre acestea s-au evidentiat atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale, cheaguri de sange si aritmie, potrivit concluziilor publicate in British Medical Journal (BMJ).

In cadrul cercetarii s-a descoperit ca subiectii din grupul cu migrene aveau un risc mai mare de atac de cord (25 la 1.000 de persoane) in comparatie cu cei care nu au raportat dureri de cap (17 la 1.000 de persoane).

Statistici ingrijoratoare

Circa 45 din 1.000 de persoane afectate de migrene se confruntasera de asemenea cu o forma comuna de accident vascular cerebral, in comparatie 25 din 1.000 de persoane din randul celor care nu au raportat cefalee.

In plus, numarul cazurilor de accidente vasculare cerebrale asociate hemoragiilor a fost mai mare in cadrul cohortei cu migrene (11 in comparatie cu 6 la o mie de persoane), in timp ce 13 subiecti din 1.000 in comparatie cu 11 din 1.000 au fost afectati de boala arteriala periferica.

Studiul a identificat de asemenea un risc mai mare de aparitie a unui simptom asociat cu tromboza venoasa profunda (27 din 1.000 de subiecti cu migrene in comparatie cu 18 din 1.000 de persoane fara acest simptom), dar si de ritm cardiac rapid anormal (47 in comparatie cu 34).

Datele utilizate in cadrul acestui studiu au fost prelevate de echipa de oameni de stiinta din Danemarca si Statele Unite in perioada 1995 - 2013.

Cercetatorii au comparat date de la peste 51.000 de persoane diagnosticate cu migrena cu informatii de la mai bine de 510.000 de subiecti care nu prezentau aceasta problema, scrie Agerpres.

Varsta medie a pacientilor diagnosticati cu migrene a fost de 35 de ani, 71% dintre acestia fiind de sex feminin.

''In cadrul acestui studiu de cohorta la nivel national migrena a fost asociata cu o crestere a riscului de boli cardiovasculare'', se arata in raport.

''Acest lucru sugereaza ca migrena ar trebui considerata un factor de risc considerabil si persistent pentru majoritatea afectiunilor cardiovasculare, atat in cazul barbatilor cat si al femeilor'', se mentioneaza in studiu.

Migrenele sunt caracterizate de o durere de cap intensa, pulsatila, sensibilitate la lumina si zgomot, greata, voma, nivel scazut de energie si tulburari vizuale. Astfel de atacuri pot dura intre patru si 72 de ore.

Doar in Marea Britanie, in fiecare an peste 8,5 milioane de locuitori se confrunta cu migrene, o cifra mai mare decat cea a persoanelor afectate de astm, diabet si epilepsie la un loc, precizeaza sursa citata.