"Unele dintre cele mai importante obiective pe care le avem sunt acelea de a mentine un mediu sigur, stabil si bazat pe incredere; iar pentru a reusi acest lucru, atentia noastra se indreapta in principal asupra angajatilor. Acesta este motivul pentru care, in contextul schimbarilor de legislatie, cu privire la modificarile Codului Fiscal, de natura sa afecteze negativ veniturile salariale, prin prisma transferului contributiilor de la angajator la angajat, iCredit Romania a luat decizia de a proteja veniturile salariatilor pastrandu-le salariul net fix din prezent. Ne dorim ca prin fiecare actiune pe care o intreprindem sa contribuim la consolidarea unui climat sigur, previzibil si transparent, in care angajatii raspund catre clientii companiei cu aceeasi grija, atentie si respect, specifica climatului nostru organizational, la care fiecare angajat iCredit isi aduce aportul." a declarat Cristina Mocanu, Director Resurse Umane iCredit.



iCredit este despre oameni

Valorile care ne ghideaza catre succes zi de zi sunt: integritatea, inovatia, performanta si orientarea catre clientii nostri. De aceea, echipa iCredit s-a transformat intr-o comunitate frumoasa de peste 1000 de profesionisti care isi doresc sa-si dezvolte calitatile astfel incat sa-si depaseasca zi de zi limitele. Sa fie mai buni zi de zi. Iar iCredit nu face nimic altceva decat sa le sustina entuziasmul.

Dezvoltarea angajatilor, prioritara la iCredit



In timpul celor 6 ani de existenta, ne-am concentrat mare parte din resurse pe pregatirea unor programe pentru angajati, astfel incat acestia sa se poata dezvolta continuu. Astfel, echipa noastra poate beneficia de programe de mentorat sau chiar de cel de Junior Management, precum si de cel de Talent Management. iAcademy este un alt program de-al nostru, foarte drag, prin care cei mai pasionati dintre noi se pot profesionaliza in domeniul IFN.



Despre iCredit

iCredit Romania face parte din Management Financial Group (MFG), o corporatie care uneste principalii furnizori de servicii nebancare din Europa Centrala si de Est. MFG gestioneaza un portofoliu bogat de modele de afaceri, de succes, in domeniul creditelor de consum, imprumuturilor pentru microintreprinderi si intreprinderi mici, carduri de credit, digital business si alte produse si servicii financiare alternative. Peste 6500 de angajati si asociati, prezenti in aproximativ 300 de birouri in Bulgaria, Ucraina, Romania, Polonia si Macedonia, au grija de clientii nostri.

iCredit Romania ofera pachete salariale si beneficii competitive, un mediu de lucru prietenos, perspective de evolutie profesionala si a carierei, in Romania si in reteaua internationala de birouri MFG. Toti candidatii interesati sunt invitati sa isi trimita CV-urile catre iCredit Romania, la adresa jobs@icredit.co.ro.