Liderul Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a sustinut, luni, ca un prieten de-al vicepermierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi "executat", in timp ce Stanescu va fi "protejat" si va ajunge presedinte al PSD.

"Mai multi colegi mi-au zis ca seful SPP-ului a fost implicat mai mult decat e cazul. Seful SPP n-are de ce sa interactioneze cu premierul sau cu membri ai Cabinetului. (...) Este un coleg de-al nostru - de mine s-a ascuns - Paul Stanescu. Probabil ca de aia are si probleme acum sau poate ca este o simpla coincidenta. El a spus in mai multe intalniri publice in tara, la intalniri ale CExN, ca un bun prieten de-al lui a fost trimis de domnul Pahontu, care a spus ca nu vorbeste in numele dumnealui - eu cred ca vorbea doar in numele dumnealui - si a spus ca undeva prin martie eu o sa fiu executat si ca dumnealui sa stea deoparte ca o sa fie protejat si chiar o sa ajunga presedintele partidului", a declarat Dragnea.