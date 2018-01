"La data de 30 ianuarie a.c., politistii specializati in combaterea criminalitatii informatice din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, au efectuat o perchezitie la domiciliul unui barbat, in Bucuresti.

In urma perchezitiei, au fost ridicate 4 HDD-uri interne, un laptop, 2.343 de medii optice (CD si DVD), 3 telefoane mobile, 2 stick-uri de memorie, 12 mini-casete video de 8 mm, 32 de casete video VHS.



In fapt, din cercetari a reiesit ca, in perioada anilor 2000 – 2015, acesta, in varsta de 59 de ani, din Bucuresti, fost profesor de istorie, ar fi produs si detinut materiale pornografice cu minori.

De asemenea, ar fi intretinut acte sexuale cu un baiat minor, in varsta de 15 ani, abuzand de autoritatea si influenta sa asupra victimei", se arata intr-un comunicat.

Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat instantei de judecata, cu propunere de arestare preventiva, scrie digi24.ro.