Cazul a fost expus pe Facebook de mama baiatului batut, care a descris clipele prin care a trecut fiul sau la scoala si a publicat si o serie de imagini in care elevul aparea cu rani la nivelul fetei.

Potrivit spuselor mamei, baiatul ar fi fost pus langa zidul holului si lovit cu pumnii si picioarele de mamele unor colegi de clasa, sub privirile celorlalti copii.

Politia a deschis o ancheta in acest caz ce a avut loc la Scoala generala nr.28 "Dan Barbilian" din Constanta.

"In cauza, politistii constanteni efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Minorul agresat va fi examinat medico-legal si urmeaza a fi formulate propuneri legale corespunzatoare“, au precizat reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Constanta, potrivit stirileprotv.ro.

La fata locului s-a deplasat o ambulanta care i-a acordat baiatului ingrijiri medicale.

Directorul scolii, Doina David, sustine ca este vorba despre trei femei, care in data de 30 ianuarie s-au prezentat la scoala pentru a depune o reclamatie legata de comportamentul elevului batut.

"Mamele respective au depus reclamatii la secretariatul scolii si nu au asteptat sa luam masurile corespunzatoare, au considerat ca isi pot face dreptate singure. Dezaprobam acest tip de comportament, ne delimitam de el. La nivelul scolii s-au constituit comisiile pentru cercetarea situatiei de ieri, comisia de disciplina a primit sarcina sa cerceteze acest aspect, asteptam rezultatele”, a afirmat directorul scolii.

Potrivit reprezentantilor unitatii de invatamant, scandalul ar fi fost aplanat de profesoara de sport si de gardianul institutiei, care le-a evacuat pe cele trei femei.

"Vreau sa se faca dreptate si doamna director sa platesca pentru ca a refuzat sa cheme Ambulanta si Politia si m-a dat afara din scoala cu copilul, chipurile pentru ca as face galagie. Nu am dreptul sa stau in scoala, intr-o institutie de stat? Unde este securitatea copiilor nostri?”, a declarat Mirela Badulescu, mama copilului, spunand ca doreste ca cele care i-au agresat baiatul sa faca puscarie.