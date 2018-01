Barbatul este in prezent intubat si ventilat mecanic.

″In cursul diminetii, la ora 3,18, in UPU a fost adus un pacient de 33 de ani, in stare extrem de grava, cu plagi impuscate in zona frontala. Prognosticul a fost rezervat. A primit ingrijiri in aria de resuscitare a Unitatii de Primiri Urgente si apoi a fost internat la clinica ATI pentru neurochirurgie. Pacientul este intubat si ventilat mecanic, stabil hemodinamic deocamdata, cu prognostic rezervat”, a declarat Cristina Geormaneanu, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, potrivit stirileprotv.ro.

Initial, politistul a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, dar mai apoi a fost transferat la Craiova.

Prietena barbatului, cea care a si descarcat pistolul a fost, de asemenea, transportata la spital si este in stare stabila, cu o plaga impuscata in mana stanga.

"In cursul acestei noptii, in jurul orei 00.54, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Olt au fost sesizati, prin apel unic de urgenta SNUAU 112, de catre un barbat de 38 ani, din municipiul Slatina, judetul Olt, cu privire la faptul ca acesta a fost sunat de catre o tanara de 28 ani, tot din municipiu, care i-a comunicat faptul ca, in timp ce manevra un pistol, care apartinea legal prietenului ei, ofiter in cadrul S.C.C.O. Olt, pistolul s-a descarcat, ranind-o pe aceasta la mana, iar pe prietenul ei, in zona capului.

Imediat o echipa operativa s-a deplasat la adresa indicata, iar victimele au fost transportate la o unitate medicala.

In cauza se continua cercetarile, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, pentru stabilirea conditiilor si imprejurarilor in care s-a produs evenimentul", se arata in comunicatul trasmis de Politie.

Seful IPJ Olt a declarat ca incidentul s-a produs accidental.