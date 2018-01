”In Parlament, noul prim-ministru Viorica Dancila a spus ca «pana in 2020 se vor inaugura 350 de km de autostrada, 250 de km de cale ferata modernizata, iar numarul drumurilor modernizate va creste cu 50%». Evident, este inca o declaratie vaga, menita sa dezinformeze, total iresponsabila, o alta minciuna si o noua promisiune fantezista”, sustin reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura.

Potrivit acestora, sunt neclare elemente precum "drum modernizat" (drum national sau drum judetean, modernizare de la nivel de fundatie sau doar nou strat de asfalt?) si "cale ferata modernizata" (reconstructie, reabilitare?), dar si situatia autostrazilor.

Reprezentantii asociatiei spun ca sunt 15 proiecte de autostrada care au contracte semnate, aflate in diverse stadii de executie, cu o lungime totala de 187 km.

”Aceste tronsoane pot fi gata pana la finalul anului 2020 (in 3 ani de zile) DACA nu se va rezilia niciunul (exista acest risc) si DACA se vor rezolva la timp blocajele birocratice si tehnice. Deci este fezabil, DACA autoritatile si constructorii isi fac treaba, ca la final de 2020 sa vedem finalizate si deschise toate aceste segmente de autostrada”, mai spun reprezentantii asociatiei.

Potrivit acestora, sunt in lucru proiecte pentru alti 175 de kilometri de autostrada.

”Cu alte cuvinte, Viorica Dancila incearca sa ne convinga ca TOATE aceste loturi vor fi INAUGURATE in urmatorii 3 ani. Ele nici macar nu au castigatori desemnati, ce sa mai vorbim de contracte semnate, avize si autorizatii emise si constructori in teren, unele licitatii abia fiind lansate, altele avand serioase probleme birocratice, procedurale si/sau tehnice. In mod evident, mai ales daca luam in considerare felul in care autoritatile s-au achitat de obligatii in ultimul an (contracte reziliate si blocate, incapacitatea de a trece la timp peste etapele birocratice si chiar tergiversarea deschiderii unui lot de autostrada finalizat 100%), este IMPOSIBIL, realist vorbind, sa se inaugureze 350 km de autostrada in urmatorii 3 ani”, sustine Asociatia Pro Infrastructura.

Organizatia cere premieruluii ”sa se abtina de la asemenea minciuni si promisiuni fara niciun fel de acoperire in realitate si sa nu vorbeasca despre lucruri la care nu se pricepe!”.

Viorica Dancila, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca obiectivul ei este ca Romania sa fie in prima jumatate a clasamentului celor mai puternice economii din Uniunea Europeana pana in 2020. Ea a afirmat ca va face acest lucru prin cresterea investitiilor pentru modernizarea infrastructurii, continuarea cresterii veniturilor populatiei, reformarea administratiei si reducarea birocratiei.