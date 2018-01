Luni seara, Liviu Dragnea a spus la o televiziune ca ”un prieten al lui Paul Stanescu, trimis de Pahontu, a spus ca voi fi “executat”, acuzand Serviciul de Paza si Protectie ca si-a depasit atributiile si ca s-a implicat in politica.

Ca urmare a acestor acuzatii, Codrin Stefanescu a anuntat la o televiziune ca Guvernul Dancila a decis sa renunte la protectia oferita de SPP.

Paza premierului si a ministrilor va fi asigurata de Jandarmerie.

”Avem foarte multe informatii, de-a lungul ultimelor luni de zile, legate de implicarea SPP si a domnului Pahontu in chestiuni care tin de politica.

Demnitari care sunt monitorizati, o baza de date informationala care se strange la acesti domni. Oameni dintre colegii de partid, din Guvern, care spun ca primesc mesageri din aceasta zona, de la domnul Pahontu.

Decizia este fireasca. In momentul in care SPP, in loc sa asigure siguranta unor deminitari, pentru ca pentru asta sunt platiti, se ocupa in a monitoriza si actiona deminitarii si a trimite informatiile unui singur om, care le poate plimba sau face analize pe ele, lucrurile nu sunt in regula”, a declarat secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, la Antena 3.