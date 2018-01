"Multi oameni injura in sinea lor, autogenereaza mesaje distructive, proiecteaza frustrarile si emotiile negative in persoanele de langa ei, chiar daca sunt vinovate sau nu, iar de aici pot aparea divergente majore sau chiar certuri. Daca vom bombarda subconstientul cu ura, atunci aceasta se va intoarce ca un bumerang asupra noastra si asupra celor din jurul nostru, chiar cu o forta exponential marita", explica psihologul Lenke Iuhos.

Mai mult decat atat, psihologul crede ca imbunatatirea gandirii interne incepe folosirea constienta a unui limbaj intern productiv. Continutul gandurilor eficiente cresc productivitatea sistemului mental, iar acest stil de viata se poate construi prin cateva exercitii simple, dar aplicate consecvente pentru o perioada de minim 2-3 luni. Dupa aceasta perioada, vom constata ca nu ne mai spunem noua insine lucruri negative, nu vom mai injura in sinea noastra cand suntem claxonati la volan, ca nu ne vom mai enerva asa de usor atunci cand suntem criticati sau apostrofati, vom privi lumea mult mai relaxati decat inainte si vom reusi fara prea mare efort sa gestionam eficient situatiile problematice sau tensionate.

Cum gestionam situatiile de criza prin limbajul intern propriu?

1. Calmeaza-te!

"E bine de stiut, atunci cand ne lovim de o problema, primul pas ar fi sa ne calmam mintea. Acest pas ne ajuta sa gestionam eficient sentimentele nedorite care ne-ar "infecta" ratiunea intr-o clipita: o furie excesiva, o anxietate, o frica necontrolata. In cazul in care reusim sa ne producem un limbaj intern de calmare, acesta ne ajuta sa ne centram pe problema, sa ne concentram. Cum vom reusi sa ne calmam mintea si sa izgonim gandurile care ne-o polueaza? Prin adoptarea unui limbaj cu o voce interna calma, moderata, evitand presiunea. Putem folosi un limbaj de autolinistire, de genul: Ramai calm!, Ia-o mai incet!, Ma descurc! sau limbaj de moderare, de genul: Nu exagera!, Linisteste-te!, Problemele pot fi rezolvate!", declara psihologul Lenke Iuhos.

2. Instruieste-te mental!

"Ai o problema sau treci printr-o situatie dificila? Analizeaza problema incearca sa imparti sarcinile pe bucati pentru rezolvarea eficienta a problemei. Odata ce obiectivele si sarcinile sunt clare, actioneaza bazandu-te pe experienta si pe propriul potential. Aici e necesara cunoasterea de sine", explica specialistul.

3. Actioneaza real!

"Limbajul intern afirmativ include cuvinte prin care ne mobilizam actiunile: Pot sa fac fata acestei probleme!, Tot ce am de facut este sa ma concentrez pe situatie! etc. Este recomandabil sa ne gandim la orice fel de experienta de succes care are ceva comun cu situatia prezenta. In cazul in care actiunea se finalizeaza cu succes, se poate cocluziona intern folosind urmatoarea posibila formula: M-am folosit de ceea ce stiu, de ceea ce pot si chiar am reusit!. Aceasta afirmatie interna completeaza si imaginea de sine. Foloseste mai des factorii reali care sunt in favoarea ta, deoarece in cazul rezolvarii unor situatii problema, te ajuta sa recunosti punctele tari cu care deja te-ai obisnuit sau sa iti cunosti punctele tari noi. Acest tip de limbaj afirmativ compenseaza lipsa persoanelor de suport", conchide psihologul Lenke Iuhos.