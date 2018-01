Atunci cand vine vorba despre succesul unui student la facultate si mai tarziu in viata, acesta tine de mai multi factori. Sustinerea din partea familiei, obiceiurile pe care le deprind acum, stabilitatea financiara si anturajul reprezinta, de multe ori, elemente definitorii in viata tinerilor.

Sustinerea din partea parintilor

O tranzitie cu eforturi cat mai mici spre viata de student depinde, in mare masura, de sprijinul familiei, in special de sprijinul financiar, dar si de cel emotional. Imediat dupa absolvirea liceului si intrarea la facultate, tinerii si parintii lor se confrunta cu mai multe dileme. Unde vor locui pe perioada studentiei este prima intrebare pe care si-o pun cei mai multi.

Multe universitati au campusuri proprii, insa un loc intr-un camin de stat este conditionat de media de admitere la facultate, iar in multe cazuri, studentii din anul I nu au prioritate la repartizarea in camine, fiind favorizati studentii din anii mai mari. Pe de alta parte, pretul chiriilor poate fi mai mult decat isi poate permite chiar si o familie cu venituri medii. Acestea sunt motivele pentru care tot mai multi studenti opteaza pentru cazarea intr-un camin privat, unde au toate facilitatile de care au nevoie, iar chiria pe care trebuie sa o achite lunar este accesibila.

Un astfel de exemplu este West Gate Studios, campusul construit de omul de afaceri Liviu Tudor, un complex studentesc multicultural privat, care ofera mult mai mult decat un simplu spatiu de locuit pe termen mediu sau scurt. Spatiile de locuit sunt bine amenajate, complet dotate, campusul se afla foarte aproape de metrou, iar conditiile de aici sunt similare cu cele ale studentilor din Occident.



„Nu putem avea tineri absolventi la standarde europene care stau in camine sub nivelul cerintelor UE. Noi am incercat ca in fiecare an sa adaugam facilitati noi – o biblioteca, un spatiu expozitional, Art Cafe, o piscina – iar proiect de viitor este un teren multifunctional de sport. Vor fi piste de alergare, piste pentru role – nu este un simplu teren multifunctional – va fi un areal“, a declarat Liviu Tudor.



Obiceiurile academice

Chiar si pentru elevii care au avut rezultate bune in liceu, noile cerinte academice de la facultate se pot dovedi coplesitoare. Tinerii trebuie sa invete sa isi organizeze timpul mai eficient si sa isi puna la punct un orar care sa le permita sa isi treaca examenele cu succes, dar in acelasi timp sa le lase si cateva ore de timp liber, in care sa se distreze si sa se relaxeze. In timpul sesiunii, multi studenti prefera sa se refugieze de zgomot in biblioteca din campus sau de la facultate si sa isi scurteze astfel timpul de invatare, doar prin simplul fapt ca se pot concentra mai bine, fara nimic altceva care sa le distraga atentia.

Din pacate, multe dintre caminele de stat nu au biblioteci sau sali de lectura dotate la standarde inalte, care le-ar permite studentilor sa treaca mai usor peste perioadele de sesiune. La West Gate Studios exista sali de lectura special amenajate pentru confortul studentilor, dar si o biblioteca moderna, astfel incat tinerii sa gaseasca aici tot ce le trebuie.



Asimilarea responsabilitatilor

In momentul in care este pe cont propriu, un student trebuie sa invete sa isi gestioneze bugetul lunar, sa se ocupe singur de treburile casnice, sa gateasca sau sa isi spele singur hainele. Aceste lucruri sunt esentiale pentru dezvoltarea tinerilor, intrucat obiceiurile deprinse acum le vor pastra toata viata. Cum reusesc ei sa isi organizeze timpul si banii, astfel incat sa se achite de toate aceste indatoriri este definitoriu pentru formarea lor ca adulti. Multi studenti au parte de sprijinul parintilor si cand vine vorba de aceste responsabilitati, insa este extrem de important ca tinerii sa invete singuri sa se descurce in orice fel de situatie.

Acesti trei factori sunt cheia in tranzitia studentilor spre o viata de succes ca adulti. Cei care reusesc sa imbine utlilul cu placutul, procesul de invatare cu oportunitatile vietii de student si sa isi gestioneze eficient timpul, banii si responsabilitatile sunt cei care mai tarziu in viata vor da dovada de maturitate, intelegere si vor deveni adulti cu sanse mari de reusita la locul de munca, dar si in viata personala.