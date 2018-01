Cei trei barbati cu varste cuprinse intre 30 si 63 de ani au fost prinsi in trafic, in localitatile Ovidiu si Medgidia.

"La controlul efectuat asupra celor doua autoturisme a fost gasita cantitatea de 200.000 de tigarete, marca Ashima, fara a detine documente justificative, precum si suma de 5.705 lei. In urma activitatilor desfasurate in cauza a fost ridicata suma de 515.805 lei, ce se afla ingropata in gradina unuia dintre imobilele perchezitionate. In urma celor constatate au fost ridicate in vederea confiscarii 435.400 tigarete de contrabanda marcile Ashima, Marble, Palace, Rothmans si L&M, evaluate la 217.700 lei, 3.100 bucati materiale pirotehnice, evaluate la 4.650 de lei, suma de 515.805 lei, si au fost indisponibilizate trei autoturisme, evaluate la 85.100 lei”, se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera, potrivit libertatea.ro.

In dosar sunt cercetati patru cetateni, cu varste cuprinse intre 30 si 63 de ani, acuzati de contrabanda.

Doi dintre ei au fost retinuti pentru 24 de ore si vor fi prezentati Judecatoriei Constanta cu propunere de arestare preventiva.