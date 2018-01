″Astazi, 29 ianuarie, politistii din cadrul Politiei Orasului Titu au intocmit un dosar penal pe numele unui barbat din localitate, banuit de comiterea infractiunii de amenintare. Din cercetari a reiesit ca, in cursul acestei zile, cel in cauza ar fi patruns in incinta unui salon de infrumusetare din Titu si ar fi amenintat angajatele. De asemenea, acesta a fost sanctionat contraventional pentru nerespectarea prevederilor Legii 61/1991 privind ordinea si linistea publica″, se arata intr-un comunicat al IPJ Dambovita, potrivit stirileprotv.ro.

Barbatul are 49 de ani, este ruda apropiata cu tanara injunghiata, si in momentul in care le-a amenintat pe angajate se afla sub influenta bauturilor alcoolice.

Plutonierul Florin Oprea si-a injunghiat mortal concubina intr-un coafor din Titu pe 23 ianuarie.