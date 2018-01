Potrivit analizelor realizate de specialisti, baietii se maturizeaza mai greu decat fetele. 70% dintre tinerii cu varste cuprinse intre 18 si 34 de ani stau in continuare cu parintii si se afla sub intretinerea lor, in timp ce 50% dintre fete se intretin singure.

28 de ani este varsta medie la care un tanar roman se hotaraste sa se mute din casa parintilor, cei mai multi iau aceasta decizie atunci cand isi fac propria familie, potrivit observator.tv.

Specialistii considera ca media de varsta la care un roman se muta din casa parinteasca este mai mare fata de restul statelor europene pentru ca exista multi proprietari de locuinte in tara noastra, iar tinerilor le este greu sa se mute departe de parinti.

In tari precum Finlanda, Suedia sau Danemarca multi tineri aleg sa plece devreme din casa parinteasca pentru a se descurca pe cont propriu.