In filmare apar mai multi zimbri, care se plimba in libertate, prin zapada.

"Romania anului 2018, turma de zimbri in libertate in Parcul Natural Vanatori Neamt. Altfel spus, multa munca, sprijin de la colegii de la ocoalele silvice, intelegere din partea comunitatilor locale si bineinteles interesul constant al iubitorilor de natura”, se precizeaza in descrierea filmarii, potrivit stirileprotv.ro.