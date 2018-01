Prezent la Palatul Administrativ din Constanta, la sedinta de bilant a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, Raed Arafat a vorbit cu jurnalistii despre urmatoarele achizitii.

Secretarul de Stat in MAI a vorbit despre un interval de doi ani de la finalizarea licitatiei si pana la livrarea navelor.

“Stiti ca fabricarea unei nave de acest tip dureaza. Eu cred ca aici vorbim de doi pana la trei ani pana vom vedea nava maritima pe mare, navele fluviale sunt mai mici pot fi realizate mai rapid, poate in doi ani de zile sa le vedem deja”, a mentionat secretarul de stat Raed Arafat.

Arafat a vorbit si despre achizitionarea a zece elicoptere pentru salvare montana, misiuni de cautare si salvare.

“Sunt 170 de milioane de euro alocati Aviatiei Ministerului Afacerilor Interne si include cinci sau sase elicoptere grele si patru elicoptere de salvare montana. Cele care sunt pentru salvare montana vor acoperi tot lantul muntos, deci noi vorbim aici de amplasari probabil in zona Brasov, zona Petrosani si zona Suceava ca sa acoperim absolut tot lantul muntos. Elicopterele grele vor avea in mod deosebit ca misiune, misiunea de cautare si salvare in conditii meteo grele si inseamna ca ele vor avea dotari speciale in acest sens. Vor avea si capabilitatea bineinteles de transport victime multiple si capabilitate de stingere a incendiilor”, a afirmat Raed Arafat, precizand ca cel putin doua dintre elicoptere vor avea si capabilitate de cautare si salvare pe mare.