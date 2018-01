"Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de Bandi Varvara sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie - omor (...) aceasta dobandind calitatea de suspect. Din cercetarile efectuate pana in prezent a rezultat faptul ca in data de 25.01.2018, in urma unui denunt verbal, organele de politie din cadrul Politiei orasului Baraolt s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in data de 21.01.2018 numita Erdely Mikes Judit Renata, aflandu-se la domiciliul sau, a dat nastere unui copil de sex masculin viu, ajutata fiind la nastere de bunica acesteia, Bandi Varvara, din cercetarile efectuate pana in prezent rezultand ca nou-nascutul a fost ingropat in gradina de catre Bandi Varvara", se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna, transmis luni Agerpres.

Potrivit acestuia, atat mama copilului, cat si bunica ei sunt diagnosticate cu boli de natura psihica, in cauza dispunandu-se efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice care "sa stabileasca daca suspecta Bandi Varvara avea discernamant la data savarsirii faptei".

In documentul citat se mai mentioneaza ca actele de urmarire penala in acest caz au fost efectuate cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Covasna - Serviciul de Investigatii Criminale.

Procurorul Adrian Baciu a precizat pentru AGERPRES ca batrana are 81 de ani si locuieste in localitatea Capeni. Potrivit acestuia, copilului nascut de tanara in varsta de 26 de ani nu a fost gasit, urmele gasite indicand posibilitatea sa fi fost dezgropat si devorat de animale.