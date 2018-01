"Lucrez in procuratura de peste 22 de ani si in acesti 22 de ani nu am avut niciodata o cercetare disciplinara sau o actiune disciplinara. In mod cu totul intamplator, anul trecut, cand au inceput atacurile asupra justitiei, cand IJ a dat un comunicat de presa in care sustinea modificarile la Legile Justitiei propuse la acea vreme de ministrul Justitiei, au inceput, in mod cu totul intamplator mai multe sesizari din oficiu ale IJ. Cred ca sunt peste 15 sau 16. Deci, este foarte dificil de comentat. Dar ce pot sa va spun categoric, ca in aceasta cercetare disciplinara, care vizeaza o inregistrare care a fost distribuita publicului in luna iunie anul trecut, s-a facut un raport de constatare, o expertiza criminalistica in care s-a stabilit ca inregistrarea nu este originala, ca inregistrarea a suferit editari. Au fost audiati toti colegii participanti la sedinta. O sa-mi fac apararea in cadrul Sectiei pentru procurori si o sa vedem ce se intampla cu aceste actiuni disciplinare", a declarat sefa DNA.

Kovesi a negat ca procurorii s-ar fi plans ca ar avea un comportament abuziv.

"Dimpotriva, am fost sase ani procuror general al Romaniei, am fost aproape patru ani procuror-sef al DNA. Niciodata in cei 22 de ani de procuratura nu am fost acuzata ca as fi avut un comportament nepotrivit in relatiile cu colegii. Am tinut mii de sedinte ca sef al institutiilor, am participat la sedinte ca procuror cu functie de executie. Niciodata nu am fost acuzata de asa ceva. Doar acum, in mod cu totul intamplator, cand sunt aceste atacuri, cand exista acest asalt asupra justitiei, am fost acuzata ca as fi facut afirmatii pe un ton autoritar in cadrul sedintei", a spus procurorul-sef.

Kovesi: Nu consider ca trebuie sa demisionez pentru ceva ce nu am facut

Ea a precizat ca la dosar au fost depuse documente - raportul de constatare, expertiza si declaratiile tuturor procurorilor care au fost prezenti la sedinta.

"Imi e foarte greu sa anticipez cat va dura aceasta judecata. Speta este una foarte simpla, probele sunt foarte clare si evidente. O sa-mi fac apararile in fata Sectiei de procurori, asa cum am facut-o si atunci cand a fost controlul de fond desfasurat de IJ. Nu consider ca trebuie sa demisionez pentru ceva ce nu am facut. Din primul moment in care acea inregistrare a fost difuzata am spus ca nu este o inregistrare originala, ca a fost editata, ca au fost facute juxtapuneri, ca anumite afirmatii nu le-am facut niciodata, ca anumite cuvinte nu fac parte din vocabularul meu indiferent daca sunt la serviciu sau sunt acasa, aspecte care au fost confirmate si de expertize si de declaratiile colegilor prezenti la sedinta", a mai spus Kovesi.

In 12 ianuarie, Inspectia Judiciara a anuntat ca a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri.

Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la raspunderea celor doi magistrati.

"Procurorul sef al DNA s-a exprimat in sensul combaterii efectelor negative in planul imaginii si credibilitatii institutiei, generate de Decizia CCR 68/2017, prin instrumentarea urgenta a unor dosare "cu ministri", de impact mediatic, si-a exprimat dezacordul cu privire la caracterul legal, definitiv si general obligatoriu al Deciziei CCR 68/2017 si a folosit exprimari inadecvate la adresa Curtii Constitutionale si a unui judecator al Curtii Constitutionale, inducand ideea in cadrul opiniei publice ca unul din criteriile in functie de care se prioritizeaza solutionarea dosarelor este impactul mediatic al acestora si calitatea oficiala a persoanelor cercetate", arata IJ.

De asemenea, Kovesi a folosit fata de colegii procurori un ton superior si agresiv, de natura a genera in randul opiniei publice un sentiment de indignare si dubiu legitim cu privire la respectarea principiilor suprematiei Constitutiei si a legilor, precum si a impartialitatii procurorilor, mai arata sursa citata.

Totodata, actiunea a vizat "atitudinile nedemne in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de colegi, celalalt personal al instantei sau al parchetului in care functioneaza, inspectori judiciari, avocati, experti, martori, justitiabili ori reprezentantii altor institutii', constand in aceea ca prin intermediul unei corespondente electronice (email) a adoptat o atitudine nedemna, folosind la adresa procurorilor cuvinte si expresii cu un continut vadit denigrator, insultator si amenintator, respectiv 'lasi', 'barfitori', 'infractori', facand cunoscut acestora faptul ca 'exista deja un cerc de suspecti', cu referire la un dosar penal, incalcand astfel obligatia de rezerva si normele de conduita atasate profesiei de magistrat.

IJ invoca si "nerespectarea in mod nejustificat a dispozitiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse in conformitate cu legea de conducatorul instantei sau al parchetului ori a altor obligatii cu caracter administrativ prevazute de lege sau regulamente".

Interviul integral cu procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, urmeaza sa fie transmis in cursul zilei de luni.