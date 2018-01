Un politist a fost injunghiat in fata spitalului Sfantul Spiridon din Iasi

Un politist in varsta de 33 de ani din Iasi a ajuns de urgenta la spital duminica dimineata, dupa ce a fost injunghiat in brat si in piept, in fata spitalului Sfantul Spiridon, in jurul orei 04:00 dimineata.