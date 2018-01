Potrivit ANM, intre orele 11:00 - 14:00, in zona joasa a judetului Buzau, precum si in judetele Braila, Ialomita, Teleorman, Giurgiu si Calarasi, va fi ceata, care va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri. De asemenea, vor fi si depuneri de chiciura.

Tot pana la ora 14:00, in judetele Constanta si Tulcea va fi ceata, care va determina vizibilitate scazuta local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Si aici va fi depunere de chiciura si se va forma ghetus, in functie de conditiile locale, potrivit agerpres.ro.

Intre orele 11:00 si 13:00, ceata va afecta judetele Olt (localitatile: Corabia, Brastavatu, Bucinisu, Cilieni, Deveselu, Garcov, Gradinile, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Izbiceni, Obarsia, Orlea, Redea, Rotunda, Rusanesti, Scarisoara, Stefan cel Mare, Studina, Tia Mare, Traian, Urzica, Vadastra, Vadastrita, Visina, Visina Noua, Vladila) si Dolj (Bailesti, Bechet, Calafat, Dabuleni, Segarcea, Afumati, Amarastii de Jos, Amarastii de Sus, Apele Vii, Barca, Bistret, Calarasi, Carna, Catane, Celaru, Cerat, Cetate, Cioroiasi, Ciupercenii Noi, Danesi, Desa, Dobresti, Dobrotesti, Dranic, Galicea Mare, Gangiova, Ghidici, Gighera, Giurgita, Goicea, Macesu de Jos, Macesu de Sus, Maglavit, Marsani, Motatei, Negoi, Ostroveni, Piscu Vechi, Poiana Mare, Rast, Rojiste, Sadova, Seaca de Camp, Silistea Crucii, Urzicuta, Valea Stanciului).

Pana la ora 13:00 va fi ceata si in zonele joase ale judetelor Timis, Arad si Caras-Severin, iar pana la ora 12:00 in judetele Vrancea (zona joasa), Iasi (Ciortesti, Dolhesti, Draguseni, Ipatele, Tibanesti), Botosani (Darabani, Adaseni, Avrameni, Concesti, Cosusca, Draguseni, Havarna, Hudesti, Manoleasa, Mileanca, Mitoc, Paltinis, Radauti-Prut, Saveni, Stiubieni, Ungureni, Viisoara, Vlasinesti), Vaslui (Husi, Vaslui, Arsura, Bacesti, Balteni, Bogdana, Botesti, Bunesti-Averesti, Codaesti, Cozmesti, Cretesti, Danesti, Delesti, Dragomiresti, Dranceni, Duda-Epureni, Dumesti, Feresti, Garceni, Gherghesti, Ivanesti, Laza, Lipovat, Miclesti, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Negresti, Oltenesti, Osesti, Padureni, Poienesti, Pungesti, Puscasi, Rafaila, Rebricea, Solesti, Stanilesti, Stefan cel Mare, Tanacu, Tatarani, Todiresti, Valeni, Voinesti, Vulturesti, Zapodeni), Bacau (zona joasa) si Galati ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. De asemenea, va fi depunere de chiciura.

Tot pana la ora 13:00, urmatoarele judete vor fi afectate de ceata si chiciura: Brasov (localitatile: Brasov, Codlea, Fagaras, Ghimbav, Rasnov, Sacele, Zarnesti, Beclean, Bod, Bran, Budila, Cristian, Crizbav, Dragus, Dumbravita, Halchiu, Harman, Mandra, Parau, Prejmer, Recea, Sambata de Sus, Sanpetru, Sercaia, Sinca, Tarlungeni, Ucea, Vistea, Voila, Vulcan), Sibiu (Avrig, Arpasu de Jos, Carta, Porumbacu de Jos) si Covasna (Sfantu Gheorghe, Covasna, Targu Secuiesc, Arcus, Bodoc, Borosneu Mare, Brates, Bretcu, Catalina, Cernat, Chichis, Dalnic, Dobarlau, Ghelinta, Ghidfalau, Ilieni, Lemnia, Malnas, Mereni, Moacsa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sanzieni, Turia, Valea Crisului, Zabala, Zagon).

Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.