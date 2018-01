Soferul in varsta de 33 de ani a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor, astfel ca acestia l-au urmarit.

"Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului s-a stabilit ca in noaptea de 27 spre 28 ianuarie, la ora 1,20, pe DN 1G, in localitatea Tihau, un barbat de 33 de ani, din Sanmihaiu Almasului, conducea autoturismul pe directia Balan-Jibou. Intr-o curba la stanga, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila si s-a rasturnat. In urma accidentului, pasagerul de pe locul din dreapta fata, un adolescent de 18 ani, a fost ranit grav. Victima a fost transportata la spital pentru investigatii, iar la scurt timp a decedat. Soferului i se va intocmi dosar penal pentru ucidere din culpa si conducere sub influenta bauturilor alcoolice”, a declarat duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj, Maria Cristea, potrivit stirileprotv.ro.

Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a aratat 0,67 miligrame pe litru alcool pur in aerul expirat.