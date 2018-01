Totul a inceput in parcarea unui mall din Timisoara, dupa ce un taximetrist a anuntat prin statie ca cinci soferi Uber l-au agresat, iar colegii lui au venit sa il razbune fiind nevoie de interventia politistilor.

In semn de protest, dupa ce s-au incaierat, taximetristii au claxonat in tot cartierul in care locuieste primarul Nicolae Robu.

"In noaptea de 27 spre 28 ianuarie 2018 politistii au fost sesizati prin SNUAU 112 de catre mai multe persoane cu privire la faptul ca in parcarea unui mall de pe raza municipiului Timisoara mai multe persoane ar fi fost agresate de catre taximetristi. La fata locului s-a intervenit de urgenta cu mai multe echipaje, cat si luptatori din cadrul SAS, mai multe persoane fiind conduse la sediul Politiei pentru audieri. Politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice si efectueaza cercetari in vederea stabiliri cu exactitate a cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului”, a declarat Ionut Sarbu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, potrivit stirileprotv.ro.