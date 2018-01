UPDATE - Nicoleta Botan, femeia înjunghiată vineri într-o grădiniță din Sectorul 2 al Capitalei, a murit la spital, in timp ce era operata. Femeia era directoarea unei gradinite private din Capitala si a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost injunghiata de catre fostul ei sot, incidentul avand loc in biroul femeii din unitatea de invatamant. Impotriva sotului acestuia exista un ordin de restrictie emis de instanta in luna noiembrie a anului trecut. Nicoleta Botan avea doi copii minori.



Femeia a fost injunghiata de sotul ei, in fata unei gradinite. Ea a fost transportata de urgenta la spital si este in stare foarte grava.

"A fost in stop cardiac acolo pentru ca a avut o plaga injunghiata si este destul de grav. Pronosticul este foarte rezervat", a declarat purtatorul de cuvant al unitatii medicale, dr. Bogdan Oprita, pentru Agerpres.