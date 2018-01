Mediul in care il pastrezi si il transporti

Componentele oricarui computer sunt concepute astfel incat sa functioneze in parametri optimi intr-un anumit tip de mediu: umiditate scazuta, lipsit de praf si impuritati, precum si la o temperatura medie. Aceste lucruri raman valabile si atunci cand iti transporti laptopul. El trebuie sa fie protejat de lovituri sau de intemperii si este recomandat sa nu il tii intr-o geanta obisnuita, in care mai pui si alte lucruri. In momentul in care ti-ai cumparat un laptop nou, este necesar sa iei si o geanta speciala pentru transport. Daca te uiti peste aceste oferte la genti de laptop vei gasi cu siguranta una potrivita pentru laptopul tau, care sa il protejeze de incidente si sa te ajute sa il mentii ca nou mai mult timp.

In ceea ce priveste parametrii de mediu, sunt trei aspecte de care trebuie sa tii cont:

1. Diferentele de temperatura. Ai grija ca atunci cand vii cu laptopul de afara, de la frig, sa nu il pornesti imediat ce ai ajuns acasa si sa il lasi un timp pentru a se incalzi la temperatura camerei. Condensul care se creeaza in urma diferentelor de temperatura poate afecta componentele laptopului sau poate cauza scurtcircuite, motiv pentru care este esential sa astepti putin inainte sa il pornesti.

2. Praful si impuritatile. Din cand in cand, este necesar sa iti duci laptopul la un service pentru a fi curatat de praful care se depune in interior. Cea mai frecventa problema cauzata de praf este functionarea defectuoasa a ventilatorului care raceste componentele, lucru care poate duce la supraincalzirea sistemului.

3. Caldura excesiva. Probabil ai observat ca laptopul se incinge mai tare pe timpul verii, iar ventilatorul incepe sa functioneze la capacitate maxima. De aceea, este indicat sa nu folosesti laptopul la temperaturi foarte mari sau intr-un mediu cu umiditate foarte ridicata, pe timpul verii. Pentru a preveni eventualele probleme cauzate de supraincalzire, poti opta pentru un cooler care sa ajute la racirea componentelor si sa pastreze o temperatura optima in jurul laptopului.

Instaleaza obligatoriu un antivirus

Indiferent cat de sigure sunt site-urile pe care le accesezi, unul dintre primele lucruri pe care ar trebui sa le faci atunci cand iti cumperi un laptop nou este sa intalezi un antivirus eficient, care sa te protejeze nu numai de virusi, ci si de fisiere de tip troian sau de scam-uri. De asemenea, odata instalat, asigura-te ca antivirusul este in permanenta updatat si ca functioneaza tot timpul. Unii virusi pot incetini viteza de functionare a laptopului, in timp ce altii pot fi mult mai periculosi si poti avea neplacuta surpriza de a te trezi cu parolele sau, mai grav, datele cardului bancar furate ori cu fisiere afectate de virusi de tip ransomware, pe care nu le vei putea accesa pana cand nu vei plati „recompensa” ceruta de hackeri.



Extinde garantia laptopului

De obicei, un laptop are o garantie cuprinsa intre 1 si 3 ani, timp in care il vei putea inlocui sau repara gratuit, daca apare o defectiune pentru care nu esti responsabil. Cat timp laptopul este in garantie, nu ai voie sa il desfaci, intrucat vei rupe sigiliul care iti asigura garantia. Cele mai multe companii specifica in mod clar toate defectiunile pe care le acopera o garantie, precum si exceptiile, care pot include socurile de curent electric sau accidentele cauzate de neglijenta. Cu toate acestea, o garantie valabila te poate scuti de costuri mari, in cazul in care laptopul tau se defecteaza, asa ca ar trebui sa pastrezi contractul cu garantia intr-un loc sigur. De asemenea, unele companii ofera posibilitatea extinderii garantiei, ceea ce inseamna ca vei putea beneficia de reparatii gratuite sau asistenta pentru mai mult timp.