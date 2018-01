"S-a stins Neagu Djuvara, istoric, filosof, om de cultura, romancier, diplomat...un om cat o lume.

Un om care ne-a aratat ca lupta pentru valori, onoarea, curajul in exprimarea ideilor, generozitatea, dragostea de tara si de oameni, sunt pietrele de temelie ale unei societati sanatoase.

Drum bun, domnule Neagu Djuvara. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.

Raluca Turcan: Romania este astazi mai saraca

"Istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier, Neagu Djuvara a lasat in urma lui o mostenire culturala care va dainui. Profund atasat Romaniei, Neagu Djuvara va ramane mereu un exemplu pentru noi toti! Dumnezeu sa-l odihneasca!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Alina Gorghiu: A fost un intelectual remarcabil inca din tinerete

Tocmai pentru ca vazuse atat de multe, pentru ca viata sa era ea insasi o istorie fascinanta, pe care a si povestit-o de multe ori, pentru ca isi iubea atat de mult tara, a fost exigent fata de PNL si nu cred ca a gresit cu nimic. Stia foarte bine ca aspiratiile sale legate de democratie, de libertate, de eliminarea mostenirii comunismului nu pot fi reprezentate decat de acest partid.

"Primesc cu mare strangere de inima vestea ca Neagu Djuvara nu mai este. Venea dintr-o familie a carei istoria s-a impletit cu cea a PNL, a liberalismului si a democratiei romanesti.Dupa 1989 Neagu Djuvara a revenit in Romania si a facut tot de a putut in slujba regenerarii intelectuale si morale a tarii. Multi romani au avut bucuria de a fi alaturi de el si de a-l admira pentru ca pentru el revenirea in patrie parca a intors sirul anilor. Neagu Djuvara a fost tot mai tanar si de aceea prin energia pe care o arata a avut ani de zile un rol atat de important in viata culturala romaneasca.

Dumnezeu sa il odihneasca in pace!", a scris si Alina Gorghiu pe aceeasi retea de socializare.



