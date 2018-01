"Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a primit cu tristete vestea trecerii la cele vesnice a istoricului Neagu Djuvara si, alaturi de intreaga Familie Regala, transmite condoleante familiei indoliate!

Neagu Djuvara s-a nascut la Bucuresti, in ziua de 18/31 august 1916, intr-o familie de aristocrati de origine aromana.

Licentiat in litere la Sorbona (1937) si doctor in drept la Paris (1940), Neagu Djuvaru s-a preocupat de istoria Romaniei, abordand in cele peste douazeci de volume de specialitate si memorii publicate filosofia istoriei, cu precadere chestiunea obiectivitatii istoriei si istoriografiei.



Diplomat al Ministerului de Externe pana in septembrie 1947, Neagu Djuvara ia calea exilului, militand pana in anul 1961 in diverse organizatii ale exilului romanesc. Apoi, timp de douazeci si trei de ani, este consilier diplomatic si juridic al Ministerului nigerian al Afacerilor Straine, precum si profesor de drept international si istorie economica, la Universitatea din Niamey.



In mai 1972, obtine doctoratul de stat la Sorbona cu o teza de filosofie a istoriei, precum si o diploma a prestigiosului Institut national de limbi si civilizatii orientale de la Paris.

In decembrie 1989, revine in tara, unde a fost profesor asociat la Universitatea din Bucuresti (1991-1998). De asemenea, a fost membru de onoare al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din Iasi si al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucuresti, precum si Doctor Honoris Causa al Universitatii din Bucuresti si al Universitatii 'Dunarea de Jos' din Galati.

Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", se arata intr-o postare pe romaniaregala.ro.

Citeste si: