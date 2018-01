"Am aflat cu tristete de incetarea din viata a marelui istoric, Neagu Djuvara. Ca om politic, istoric, diplomat, Neagu Djuvara a dovedit ca este, inainte de toate, un bun roman care si-a iubit tara si nu a precupetit nici un efort pentru a ii promova interesele.

A fost unul dintre ultimii reprezentanti ai elitelor intelectuale. Va fi amintit pentru activitatea sa de diplomat, pentru echilibrul si intelepciunea promovate in politica romaneasca si pentru modul in care a stiut sa faca istoria atractiva pentru noile generatii. Sincere condoleante familiei in aceste momente grele", a scris Tariceanu pe Facebook.

