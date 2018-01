Attila Ambrus a fost un spargator de banci legendar in Ungaria anilor 1990.

Provenit din Ardeal, Ambrus a crescut in Romania comunista, iar lipsa de perspective l-a determinat sa fuga peste granita in cautarea unui viitor mai bun. Experientele definitorii ale vietii sale timpurii au fost marcate de cateva traumatisme, precum o casnicie distrusa, lipsa iubirii, dezamagiri, singuratatea continua si excluderea sociala. Devenit adult, multe dintre aceste probleme au continuat, numai ca totul se desfasoara acum in Ungaria.

Ambrus s-a confruntat in curand cu faptul ca nu conteaza decat daca ai bani. Iar el nu avea. El voia mai mult; el a vrut sa fie special si sa se distinga in cadrul comunitatii sale. Avea o inima mare; inca din copilarie, dorinta sa cea mai arzatoare a fost de a da, iar acest sentiment a ramas neschimbat in Ungaria. Insa, pentru a satisface aceasta dorinta, avea nevoie de bani, multi bani.

La sfarsitul anilor 80, Attila a fost cel mai temut spargator de banci din Europa. Fugit din Romania, a dat 30 de spargeri a dat in Ungaria fara sa fie prins, intr-un stil “original”: ducea flori casierelor, nu facea rau nimanui si mirosea constant a whisky. Explicatia sa: “normal sunt fricos dar daca beau doua trei pahare de whisky sunt curajos”, scrie stirileprotv.ro.

Prins de politisti, el a facut 10 de ani de inchisoare, fiind eliberat in anul 2012. In prezent, el se ocupa de olarit si nu mai are de-a face cu bancile, neavand cont si nici card.