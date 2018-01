"Cer public demisia lui Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, si a lui Calin Popescu Anton Tariceanu, din fruntea Senatului, ca urmare a scrisorii expediate ieri catre presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si catre prim-vicepresedintele Frans Timmermans, deoarece un astfel de comportament din partea celor doi dovedeste o iresponsabilitate crasa si acest lucru nu face altceva decat sa puna in pericol interesele Romaniei la nivelul UE, riscand ca intr-un interval de timp nu foarte mare, Romania s-o ia pe calea Poloniei, in conditiile in care, asa cum se poate sti, avem de-a face cu un asalt asupra legilor justitiei", a spus Daniel Buda, in conferinta de presa sustinuta alaturi de parlamentarii PNL Adrian Oros si Sorin Moldovan.

Daniel Buda a mai spus ca, in data de 7 februarie, in Parlamentul European va avea loc o dezbatere pe tema modificarilor la legile justitiei din Romania, ceruta de Grupul Verzilor, dezbatere despre care spune ca este, de asemenea, un avertisment serios la adresa tarii noastre.

Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie.

"Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", se arata intr-o declaratie comuna a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui Frans Timmermans, publicata pe site-ul Comisiei.

In aceeasi declaratie se mai atrage atentia ca "o conditie esentiala pentru a putea renunta treptat la Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) este ca progresele realizate pana acum in cadrul acestuia sa fie ireversibile".

Comisia Europeana "face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse, sa lanseze dezbaterea conform recomandarilor Comisiei si sa construiasca un consens la scara larga cu privire la calea de urmat. Comisia isi reafirma disponibilitatea de a coopera si de a sprijini autoritatile romane in acest proces", se arata in declaratia comuna a lui Jean-Claude Juncker si a lui Frans Timmermans.

Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, si presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, declara, in scrisoarea comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt "cel putin surprinzatoare" preocuparile exprimate de acestia privind lipsa de transparenta si de consens mai larg in dezbaterea despre legile Justitiei, dar si referitoare la modificarea codurilor penale.