Oamenii au inceput sa scandeze in momentul in care consilierul prezidential Andrei Muraru si-a inceput discursul, dar si in timpul discursurilor lui Marian Grigoras, prefectul judetului, al lui Maricel Popa, seful Consiliului Judetean.

Unii oameni au cerut si unirea Romaniei cu Republica Moldova, potrivit stirileprotv.ro.

Dupa momentul discursurilor, au fost depuse coroane la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, moment urmat de o parada militara.