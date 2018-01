"Sunt jandarm...!!!

Vad ca ne tot judecati si ne analizati pe toate partile! Am cateva intrebari pentru voi cei ce va dati cu parerea despre noi!

- Cand aruncati cu pietre..., cand injurati... sau cand trageti de acele garduri... de cele mai multe ori instalate si pentru siguranta voastra..., analizati sau judecati situatia in care va implicati...?

- Va asumati riscul... cand va avantati la huiduit..., tocmai pe cei ce va apara..., uitand scopul manifestarilor la care participati?

- Stiti care este rolul nostru in astfel de situatii, la astfel de manifestari, inainte de-a deveni agesivi?

- Ati vrea sa plecam capul in fata agresivitatilor voastre... - indiferent ca va cereti dreptul... sau sa vreti sa se faca dreptate, lucru pe care si noi ni-l dorim de fiecare data - , dar ati vrea sa intervenim, cand sunteti agresati, abuzati, furati, de catre raufacatori...!?

- Cum credeti ca vom mai interveni la infractori... daca in fata voastra am pleca capul?

- Va asteptati sa plecam capul in fata voastra fiindca va cereti drepturile? Dar stiti si ce indatori de serviciu avem cand suntem acolo? Stiti ca avem datoria de-a apara orice cetatean al tarii... si nu numai pe voi? ...Si stiti ca si noi suntem cetateni ai acestei tari?

- Stiti ca avem datoria morala fata de familiile noastre sa ne ducem intregi acasa? - Pentru ca asta sa se intample... o vom face prin orice mijloace! Si voi ati face-o la fel! Corectilor! - Iar unii dintre voi... in astfel de situatii ati fugi ca lasii!

- Daca cititi si intelegeti aceste lucruri... va intreb: ,,Care sunt lectiile voastre de moralitate cand ne ingraditi indatoririle de serviciu, dreptul de-a ne duce intregi acasa si dreptul de-a fi impartiali in orice situatie?"

- Cum ati reactiona sau cum ati proceda voi... in locul nostru... in situatia din imaginea de mai jos...!!!??? Cum!!!!!????? Sunteti in stare sa reactionati cu acelasi discernamant cu care judecati?????

Nu uiati un lucru! La aceste mitinguri... participa si familiile noastre si... de multe ori ne dorim aceleasi lucruri pe care si voi vi le doriti! Aveti curajul sa discerneti dupa modelele unei ratiuni corecte ceea ce vreau sa va transmit?

Sunteti suparati pe noi ca ne facem treaba! Ma intreb cum va faceti voi serviciul!? Sincer va spun ne dezamagiti de fiecare data cand comentati aiurea... fara sa tineti cont de ce simtim cand suntem intre voi... doua tabere de romani..., fiecare cu intereselelor...!!!", a scris jandarmul, pe pagina sa personala de Facebook.