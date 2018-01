Mica Unire a fost sarbatorita incepand de marti in unele orase, iar programul manifestarilor continua, in altele, si pe parcursul zilelelor din a doua parte a acestei saptamani.

IASI

Programul evenimentelor organizate cu ocazia implinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane a debutat la Iasi pe 23 ianuarie, cu simpozionul, la Palatul Culturii. La Muzeul Unirii a fost organizata "Galeria Unirii", in cadrul careia a fost lansat albumul "Familia Regala la Iasi" si vernisata expozitia "Unirile romanilor de la Alexandru Ioan Cuza la Ferdinand I".

Manifestarile continua pe 24 ianuarie, cand, in Piata Unirii, de la ora 10,00, va avea loc un concert folcloric, iar la ora 11,00 incep manifestarile oficiale: Te Deum, discursuri ale oficialitatilor, depuneri de coroane de flori la statuia domnitorului Al. I. Cuza, parada militara si traditionala Hora a Unirii, "Hai sa dam mana cu mana".

In jurul orei 12.30, autoritatile si politicienii vor depune coroane de flori la mormantul lui Cuza, la manastirea Trei Ierarhi, si vor lua parte la o slujba de pomenire.

Intre timp, in Piata Unirii din Iasi, dupa celebra "Hora a Unirii" va fi reluat spectacolul folcloric. Tot atunci, municipalitatea va imparti iesenilor peste 5.000 placinte traditionale moldovenesti, ceai si vin fiert.

Un tren tricolor, Trenul Unirii, va sosi in Gara Iasi, de la Bucuresti, la ora 12,11. In doua dintre vagoane se vor afla membri ai Clubului Feroviarilor si 24 de biciclisti. Acestia vin special la Iasi pentru a lua parte la manifestarile dedicate Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca. Pe drumul dintre Gara Iasi si Piata Unirii, acestia vor purta un steag imens.

Pentru prima oara, reprezentantii Regionalei CFR organizeaza manifestari culturale. Acestea se vor desfasura in Sala Mare a Garii Iasi, incepand de la ora 12,15.

De la ora 14.30, la Muzeul Unirii sunt organizate mai multe manifestari culturale si stiintifice. In anul Centenarului Marii Uniri, Asociatia Dar Development realizeaza, cu sprijinul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, expozitia fotodocumentara "De la Unirea Principatelor la Marea Unire - Parcurs istoric si cultural". Expozitia va prezentata publicului in 24 ianuarie, la ora 14,30.

De la ora 15,00, tot la Muzeul Unirii, Corul Barbatesc "Flori de Mar" de la Rasca, judetul Suceava, va sustine un scurt moment artistic, urmat de prezentarea Mapei cu continut filatelic, plic timbrat cu timbru reprezentand Muzeul Unirii din Iasi si stampilat cu stampila ocazionala datata 24 ianuarie 2018, precum si o carte postala cu imaginea Muzeului Unirii.

La ora 15,45 va fi prezentat albumul "Basarabia in Actul Marii Uniri de la 1918", iar de la 16,14 va avea loc Simpozionul National "Omagiul Fauritorilor Uniri", cu tema "Unirile romanilor de la Alexandru Ioan Cuza la Ferdinand I".

La ora 18,00, de la Muzeul Unirii spre Palatul Culturii va fi organizata parada militarilor de la Brigada 15 Mecanizata, in traditionala retragere cu torte. Aceasta actiune simbolica isi doreste sa cinsteasca memoria militarilor cazuti la datorie pe campurile de lupta din tara sau strainatate. Coloana de militari va marsalui pe bulevardul Stefan cel Mare cantand "Drum bun".

Pe 24 si 25 ianuarie, de la ora 19,00, pe scena Teatrului National "Vasile Alecsandri" se va juca un spectacol al Teatrului National "Mihai Eminescu" din Chisinau, iar vineri, 25 ianuarie, va avea loc un concert special al Filarmonicii.

Alte zeci de manifestari cultural-stiintifice sunt derulate de scolile si liceele din judet.

Pe 24 ianuarie, Muzeul Unirii si Palatul Culturii din Iasi, precum si Palatul Alexandru Ioan Cuza din Ruginoasa vor putea fi vizitate gratuit. Acestea vor fi deschise publicului intre orele 10.00 si 17.00.

Tot de pe 24 ianuarie, Muzeul National al Literaturii Romane (MNLR) Iasi organizeaza o expozitie aniversara intitulata "24 Ianuarie 1859: Mica Unire", care va putea fi vizitata la Muzeul "Vasile Pogor". Expozitia va fi deschisa pana la sfarsitul lunii si va cuprinde portrete oficiale ale domnitorului Micii Uniri, Alexandru Ioan Cuza, si ale doamnei Elena Cuza, carti, pagini din presa vremii, fotografii, medalii aniversare, la care se adauga calimara de birou din marmura alba si piese de mobilier, dar si obiecte de patrimoniu care au apartinut lui Mihail Kogalniceanu, unul dintre artizanii dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza si principal sustinator al modernizarii de dupa Mica Unire.

Muzeul National al Literaturii Romane Iasi deschide cinci muzee miercuri, 24 ianuarie - Muzeul Vasile Alecsandri de la Mircesti, Muzeul Vasile Pogor, Muzeul Mihai Eminescu, Muzeul Sf. Ierarh Dosoftei - Mitropolitul si Colectia Istoria teatrului romanesc. Muzeele vor putea fi vizitate in intervalul orar 10,00 - 17,00.

Tot de Ziua Micii Uniri se organizeaza manifestarea culturala interactiva "Mesteri si mestesuguri populare traditionale - repere ale identitatii si unitatii nationale", ce va avea loc in perioada 23 - 24 ianuarie, pe strada Lapusneanu din Iasi. Vor participa 15 mesteri populari din diverse zone etnografice ale tarii, precum si din Republica Moldova. Evenimentul este organizat in cadrul Centenarului Unirii, cu ocazia sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor.

O alta manifestare dedicata aniversarii a 159 de ani de la infaptuirea Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca este organizata pe 26 ianuarie, la Teatrul National "Vasile Alecsandri" din Iasi, unde, de la ora 19.00, va fi un Concert special al Filarmonicii (Dirijor: Tiberiu Soare; Dirijorul corului: Doru Morariu; vor fi interpretate lucrari de: Tiberiu Olah, Mihail Jora, Theodor Rogalski, George Enescu, Iosif Ivanovici, Ciprian Porumbescu, Alexandru Flechtenmacher).

CONSTANTA

Marina Militara participa miercuri, 24 ianuarie, la ceremoniile organizate, incepand cu ora 11.00, pe platoul din fata palatului administrativ din Constanta, cu prilejul implinirii a 159 de ani de la infaptuirea Unirii Principatelor Romane, informeaza un comunicat de presa transmis de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN).

Potrivit SMFN, efective al ale Marinei Militare vor asigura garda de onoare, participand, astfel, la manifestarile dedicate celebrarii Zilei Unirii Principatelor Romane, organizata de autoritatile locale la: Mangalia (ora 10,45 - Complexul monumental din Piata Republicii), Braila (ora 11,00 - Piata Independentei, la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza), Tulcea (ora 10, 00 - Piata Tricolorului), Babadag (ora 10.00 - Monumentul Eroilor). De asemenea, reprezentantii Fortelor Navale Romane vor participa, in Bucuresti, la activitatile organizate de Ministerul Apararii Nationale, incepand cu ora 10.25, la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Dealul Patriarhiei.

O evocare a rolului si locului infaptuirii Unirii Principatelor Romane, in istoria patriei, este organizata de Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie din Constanta, in Aula Adrian Radulescu, cu participarea elevilor si profesorilor de la mai multe unitati de invatamant din judet.

Miercuri, 24 ianuarie, la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta, arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, va oficia, de la ora 10,00, un Te Deum, in memoria celor care au contribuit la realizarea Unirii Principatelor Romane prin alegerea ca Domn al Moldovei si al Tarii Romanesti, succesiv la 5 ianuarie si 24 ianuarie 1859, a lui Alexandru Ioan Cuza. "Te Deumul se va oficia si in bisericile din cuprinsul Eparhiei Tomisului iar dupa slujba, clopotele vor fi trase timp de un minut, in cinstea fauritorilor Unirii Principatelor Romane", precizeaza un comunicat de presa al Arhiepiscopiei Tomisului.

Tot la Catedrala Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Constanta, la ora 10,30, se va desfasura festivitatea de premiere pentru autorii celor mai bune lucrari jurizate in cadrul Concursului de creatie "Dobrogea, inainte si dupa 1878", la sectiunile de fotografie, desen si eseu. Concursul s-a desfasurat pe durata semestrului I al anului scolar in curs si este inclus in proiectul educational "Romania in sarbatoare", fiind organizat de catre Departamentul Cultural-Educational al Arhiepiscopiei Tomisului, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, Asociatia Nationala "Cultul Eroilor Regina Maria" - filiala Constana si Asociatia "Casa Marii Negre".

Incepand cu ora 11,00, la Biblioteca Arhiepiscopiei Tomisului este programata conferinta stiintifica "Unitatea nationala - baza a demnitatii nationale", cu tema "Unirea de la 1859 - temei al Marii Uniri din 1918", la care vor sustine prezentari: IPS Teodosie, publicistul Ovidiu Dunareanu, lect. univ. dr. Carmen Ciornea si studentele Doinita Catrangiu, Elisabeta Chiriac si Cristina Oprea.

GORJ

Cateva de sute de persoane sunt asteptate miercuri sa participe la evenimentele organizate cu ocazia implinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane.

Potrivit reprezentantilor Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Gorj, programul manifestarilor va incepe la ora 17,00 cu un spectacol sustinut de Ansamblul Artistic Profesionist "Doina Gorjului", la ora 18,00 va avea loc intrarea cu torte in Piata Prefecturii din centrul municipiului, intre 18,00-18,10 vicepresedintele Consiliului Judetean, istoricul Gheorghe Nichifor, va sustine o lectie de istorie, iar pana la ora 19,00 se va desfasura spectacolul literar-muzical-coregrafic "Centenar 2018. Poveste despre Mica Unire. La ora 19,00 va avea loc Hora Unirii.

Spectacolul prezinta atmosfera plina de emotie patriotica a zilei de 24 ianuarie 1859, atat din Targu-Jiu si Gorj, cat si din Bucuresti. Pe langa personajele istorice clasice - Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Bratianu, Mihail Kogalniceanu - vor fi ilustrate de actori si mari personalitati gorjene, participante la actul Micii Uniri: Gheorghe Magheru, Christian Tell, Barbu Ganescu, Ioan Roibu - cu toti deputatii de Gorj in Divanul ad-hoc al Tarii Romanesti, precum si Tanase Stanculescu - magistrat (primar) al Targu-Jiului, sau Antonie Brailoiu - administrator (prefect) al judetului Gorj la acea vreme. Isi dau concursul: Ansamblul Artistic Profesionist 'Doina Gorjului', Teatrul Dramatic 'Elvira Godeanu', Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj, Scoala Populara de Arta, Ansamblurile folclorice de la Polovragi si Baia de Fier, se mentioneaza intr-un comunicat al CJCPCT Gorj.

"Va asteptam miercuri, 24 ianuarie, incepand cu ora 17,00, in Piata Prefecturii din Targu-Jiu, intr-o poveste despre Mica Unire si Gorjul Centenar. Dupa o defilare cu faclii si mesajul catre tara al domnitorului Cuza, ne vom prinde intr-o hora a unirii. 'Hai sa dam mana cu mana' pentru a celebra impreuna implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane", a declarat purtatorul de cuvant al CJ Gorj, Oana Palos, potrivit Agerpres.ro.

MURES

Maestrul Gheorghe Zamfir, acompaniat de Corul Accoustic si Orchestra Metropolitana Bucuresti, sustin un "Concert Extraordinar in anul Centenarului Marii Uniri, 1918-2018", in ziua Unirii Principatelor Romane.

Concertul extraordinar va avea loc miercuri, de la ora 19,30, la Palatul Culturii din Targu Mures, intre invitatii speciali regasindu-se si Emil Constantinescu, fostul presedinte al Romaniei din perioada 1996-2000.

Pe parcursul zilei, este programat un moment festiv organizat de Institutia Prefectului judetului si de Garnizoana Targu Mures, in curtea Inspectoratului de Politie Judetean, singurul loc din judet unde exista un bust al domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Inaintea concertului de la Palatul Culturii, Primaria Targu Mures organizeaza, la Teatrul National, un spectacol sustinut de Nicolae Furdui Iancu, Ionut Fulea si Sergiu Cipariu, alaturi de care participa actorii Dan Radulescu si Liviu Pancu, precum si ansamblul folcloric "Spice Muresene".

Spectacolul se va incheia cu Hora Unirii in Piata Teatrului, la ora 18,30.

ARAD

Institutia Prefectului Arad organizeaza o serie de manifestari dedicate sarbatorii Unirii Principatelor Romane pe Platoul din fata Palatului Administrativ, incepand de la ora 10.00. Acestea va cuprinde intonarea Imnului National, un ceremonial religios oficiat de catre inalti prelati ai Bisericii Ortodoxe Romane din Arad, rugaciunea de binecuvantare fiind rostita de I.P.S. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, alocutiuni privind insemnatatea zilei de 24 ianuarie si, la final, Hora Unirii.

Finalul manifestarilor din prima parte a zilei va fi marcat prin defilarea Garzii de Onoare Comune, compusa din detasamentele de militari ai Ministerului Apararii Nationale si ai Ministerului Afacerilor Interne, acestea din urma apartinand Inspectoratului de Jandarmi Judetean si respectiv Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Vasile Goldis" Arad.

In aceeasi zi, de la ora 19.00, Primaria Municipiului Arad, in colaborare cu Filarmonica de Stat Arad, organizeaza, in sala Teatrului Clasic "Ioan Slavici", un concert extraordinar dedicat Unirii Principatelor Romane. Potrivit primarului municipiului Arad, Gheorghe Falca, programul concertului isi propune sa prezinte, in mod metaforic, unirea dintre spiritualitatea sonora mioritica cu marea traditie muzicala vest si central- europeana, reprezentata prin mijloacele de exprimare proprii muzicii culte.

Invitata orchestrei simfonice (dirijor Dorin Frandes) este naista Claudia Diaconu-Iordache, fuziunea dintre ansamblul clasic si instrumentul specific spiritualitatii muzicale romanesti fiind oglindita in partituri de mare popularitate, prezentate in aranjamente orchestrale semnate de Gheorghe Zamfir, Ilie Fieraru sau Marian Didu.

In partea a doua a concertului omagial, orchestra "Rapsozii Zarandului" va prezenta un program alcatuit din piese autentice de muzica populara romaneasca, interpretate de solistii aradeni Cornelia Caprariu Roman, Malvina Nagy, Radu Vand, Viorica Manastire si Alexandru Pop.

Accesul publicului la spectacol va fi gratuit, pe baza de invitatii, in limita locurilor disponibile.

BIHOR

Prefectura Bihor demareaza, miercuri, evenimentele dedicate Centenarului Marii Uniri, printr-o ceremonie prilejuita de implinirea a 159 de ani de la Unirea cea Mica, a Principatelor si invita oradenii sa serbeze ziua de 24 ianuarie in Piata Unirii din Oradea, ca de obicei, la statuia ecvestra a primului unificator al romanilor, voievodul Mihai Viteazul.

Festivitatile vor incepe la ora 12,00, prin intampinarea de catre o Garda de Onoare a oficialitatilor locale, prezentarea Onorului, Salutul drapelului de lupta si intonarea Imnului National al Romaniei.

Un sobor de preoti - cel militar, cel al Inspectoratului Judetean de Jandarmi si cel al Penitenciarului - vor oficia un Te Deum, dupa care vor rosti alocutiuni, privind insemnatatea Unirii sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prefectul judetului Bihor, Ioan Mihaiu si istoricul Alina Stoica.

Dupa traditionalul recital al ansamblului coral General Traian Mosoiu din Oradea va avea loc festivitatea depunerii de coroane, jerbe si buchete de flori la statuia ecvestra a primului unificator, Mihai Viteazul, festivitatea fiind programata sa se incheie printr-o Hora a Unirii, in care sa se prinda toti participantii la ceremonie.

BOTOSANI

Orchestra Rapsozii Botosanilor va sustine, miercuri, in Piata Revolutiei, un spectacol de muzica populara si patriotica dedicat Zilei Unirii.

Evenimentul va incepe la ora 14.00, iar pe scena vor urca interpreti cunoscuti, precum Daniela Condurache, Elena Mandrescu, Laura Stefanescu sau Petronela Rusu.

Tot miercuri, Institutia prefectului si Garnizoana Botosani vor organiza un ceremonial militar si religios la monumentul inchinat lui Alexandru Ioan Cuza din fata sediului Inspectoratului Judetean de Politie. Reprezentantii autoritatilor judetene vor depune coroane de flori la statuia lui Cuza, iar apoi va avea loc defilarea detasamentului de onoare si intonarea "Horei Unirii".

BISTRITA-NASAUD

Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud, impreuna cu Consiliul Judetean, Primaria Municipiului si Garnizoana Bistrita, organizeaza, in data de 24 ianuarie, incepand cu ora 12,00, un ceremonial militar si religios dedicat Zilei Unirii Principatelor Romane, la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Piata Unirii, din municipiul Bistrita. Ceremonialul se va incheia cu un spectacol oferit de artistii Centrului Cultural Municipal, cu defilarea garzii de onoare si cu Hora Unirii.

Tot miercuri, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Biblioteca Judeteana "George Cosbuc", Serviciul Judetean al Arhivelor Nationale si Societatea Scriitorilor din Bistrita-Nasaud organizeaza, la ora 12,00, in sala "Gavril Scridon" a Bibliotecii Judetene, o manifestare culturala ce va cuprinde prelegeri despre ecoul Unirii Principatelor in tinuturile Bistritei si Nasaudului in documente de arhiva si despre scriitori romani care au pregatit Mica Unire de la 1859 in cercuri occidentale, un recital de poezie si prezentarea cartii "Basarabia in actul Marii Uniri de la 1918", de Ion Turcanu si Mihai Papuc (Editura Stiinta Chisinau, 2017).

Totodata, Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud gazduieste miercuri, de la ora 13,00, vernisajul expozitiei foto-documentare "Gara pe drumul Marii Uniri", proiect realizat de Asociatia DAR Development Bucuresti, desfasurat sub egida Departamentului Centenar din cadrul Guvernului Romaniei si cofinantat de Administratia Fondului Cultural National. Expozitia se doreste a fi un omagiu adus combatantilor din Primul Razboi Mondial, personalitatilor implicate in tratativele diplomatice care au dus la desavarsirea Marii Uniri, dar si eroilor feroviari, subliniind astfel importanta cailor ferate in realizarea Romaniei moderne. Pe parcursul anului 2017, aceasta expozitie itineranta a ajuns la Iasi, Marasesti, Bucuresti, Targoviste, Targu Jiu si Alba Iulia, Bistrita fiind prima destinatie din 2018. La vernisaj este anuntata prezenta directorului general al Centrului national de calificare si instruire feroviara (CENAFER), Marcel Otoiu, si a directorului Muzeului Cailor Ferate Romane, Mircea Dorobantu.

In cursul dupa-amiezii, Centrul Judetean de Cultura Bistrita-Nasaud organizeaza, de la ora 18,00, un spectacol omagial "Uniti sub tricolor", dedicat implinirii a 159 ani de la Unirea Principatelor Romane. Spectacolul va fi sustinut de Ansamblul profesionist "Dor romanesc", dirijor Horatiu Cigu, iar printre artistii invitati se numara interpretii de muzica populara Nicolae Cioanca, Oana Matei-Coruti si Ioachim Span, folkistul Florin Sasarman, cvintetul "Jam" al Liceului de Muzica din Bistrita, clubul de dans sportiv "Floris". Accesul in sala de spectacole a Centrului cultural "Dacia" este gratuit, in limita locurilor disponibile.

BRASOV

Institutia Prefectului, in parteneriat cu Garnizoana Brasov, organizeaza miercuri, la ora 11,00, in Piata Unirii din municipiul de sub Tampa, o manifestare dedicata Unirii Principatelor Romane. Ceremonia va cuprinde oficierea serviciului religios, alocutiuni referitoare la insemnatatea Zilei Unirii, momente artistice si Hora Unirii.

La Muzeul Primei Scoli Romanesti din Scheii Brasovului va avea loc, la ora 12,30, lansarea volumului "Junii din Scheii Brasovului-monografie istorica", semnat de preot dr.Vasile Oltean, directorul muzeului.

CARAS-SEVERIN

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Caras-Severin si Muzeul Banatului Montan Resita au organizat, marti, simpozionul dedicat Unirii Principatelor - "Unirea-n cuget si simtiri".

Tot marti, Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes si Consiliului Judetean Caras-Severin, alaturi de Cercul Militar, Garnizoana si Colegiul National "Traian Doda" din Caransebes au organizat, marti, evenimentul intitulat "Anul centenarului si Unirea Principatelor Romane". Manifestarea cultural-stiintifica s-a incheiat cu un spectacol de dansuri traditionale, sustinut de ansamblul Zestrea Gugulanilor, avandu-l ca si coregraf pe Simion Dragalina.

Scopul evenimentului a fost acela de a marca Unirea de la 24 ianuarie 1859, momentul nasterii Romaniei moderne.

Evenimentul s-a desfasurat la Cercul Militar Caransebes, locuitorii municipiului fiind invitati sa participe la acest moment cultural, dar si pentru a lua parte la Hora Unirii.

Pentru a promova in randul tinerilor istoria romanilor, dar si pentru a pregati manifestarile dedicate Centenarului Mari Uniri, Primaria si Consiliul Local din orasul Bocsa, impreuna cu Casa Oraseneasca de Cultura si cele doua licee din localitate, au organizat, tot marti, doua intalniri cu tinerii liceeni, avand ca tema actul istoric de la 1859.

CLUJ

Ziua Unirii Principatelor Romane este sarbatorita, miercuri, la Cluj, printr-o serie de manifestari organizate de Institutia Prefectului, in cooperare cu Divizia 4 Infanterie "Gemina".

"Miercuri, 24 ianuarie 2018, ora 10.00, la bustul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, va avea loc o ceremonia militara si religioasa cu ocazia aniversarii a 159 de ani de la infaptuirea Unirii Principatelor Romane. Ceremonia publica va cuprinde urmatoarele momente: prezentarea onorului si salutul drapelului de lupta, intonarea Imnului National al Romaniei, oficierea serviciului religios, alocutiunea prefectului judetului Cluj, Ioan Aurel Chereches, depuneri de coroane si jerbe de flori, defilarea garzii de onoare si a muzicii militare si Hora Unirii", se arata intr-o informare a Prefecturii Cluj.

Organizatorii evenimentului solicita intelegere participantilor la trafic si cetatenilor municipiului Cluj-Napoca pentru eventualele neplaceri cauzate de restrictionarea circulatiei pe timpul desfasurarii evenimentelor.

COVASNA

Aniversarea a 159 de ani de la Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca va fi sarbatorita miercuri, la Sfantu Gheorghe, prin ceremonii militare si religioase.

Manifestarile vor avea loc, incepand cu ora 10,30, la grupul statuar Mihai Viteazul din centrul municipiului, in program fiind prevazute, printre altele, depuneri de coroane de flori, defilarea garzii de onoare si Hora Unirii.

Ceremoniile sunt organizate de Prefectura Covasna si Garnizoana Militara Sfantu Gheorghe, care au lansat invitatii catre reprezentantii autoritatilor publice centrale si locale, societatii civile, partide politice, institutii culturale, stiintifice si religioase, cadre militare si elevi sa participe la acest eveniment.

DAMBOVITA

Programul manifestarilor organizate de prefectura Dambovita, miercuri, incepe la ora 11,00, pe platoul din fata sediului institutiei, cu intonarea imnului de stat, alocutiuni ale autoritatilor si defilarea Garzii de Onoare a Garnizoanei Targoviste in centrul municipiului. La finalul manifestarilor, cei prezenti sunt invitati sa se prinda in Hora Unirii.

In comuna Aninoasa se vor depune coroane de flori la monumente din Sateni, Aninoasa, Viforata, Manastirea Dealu. La Centrul Cultural Aninoasa se va desfasura activitatea "Unirea Principatelor Romane", care presupune un concurs de cultura generala, prin care elevii scolilor din comuna, vor arata ca au cunostinte despre momentul istoric din anul 1859, expozitii tematice si se va dansa Hora Unirii in fata Centrului Cultural Aninoasa.

Consiliul Judetean Dambovita, Complexul National Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste, Universitatea Valahia din Targoviste, Universitatea Pedagogica de Stat 'Ion Creanga" din Chisinau, in parteneriat cu Centrul de Cercetare a Istoriei si Patrimoniului Cultural "Grigore Gafencu" organizeaza, miercuri, de la ora 10,00, dezbaterea "Unirea Principatelor de la 1859: intre importanta istorica si cunoastere". Evenimentul va avea loc la Muzeul Tiparului si al Cartii Vechi Romanesti din Targoviste.

GALATI

Sute de galateni sunt asteptati sa participe si in acest an, pe 24 ianuarie, la ceremoniile dedicate Zilei Unirii Principatelor Romane.

Potrivit programului transmis de Prefectura Galati, manifestarile vor debuta, la ora 12,00, la Biserica Vovidenia, cu un Te Deum pentru Domnitorul Alexandru Ioan Cuza si mama sa. De la ora 13,00, galatenii sunt asteptati la statuia lui Alexandru Ioan Cuza, de la Gradina Publica, unde va fi intonat Imnul de Stat al Romaniei, va fi evocata insemnatatea Unirii si vor fi depuse flori la statuia Domnitorului.

Intre orele 13,20 si 13,35, galatenii vor avea parte de un scurt moment artistic, sustinut de Ansamblul Doina Covurluiului al Centrului Cultural Dunarea de Jos, iar de la ora 13,35, cei prezenti vor fi invitati de oficialitati sa se prinda in Hora Unirii. Manifestarile se vor incheia la Muzeul de Istorie cu vernisajul expozitiei "Personalitatile Unirii Principatelor de la 1859", de la ora 14,00.

O parada a costumelor populare romanesti va avea loc, miercuri, la Galati, unde o suta de fete vor prezenta piese autentice cu o vechime cuprinsa intre 70 si 140 de ani din colectia etnografica Flori de ie, din toate zonele geografice ale Romaniei. Evenimentul se va desfasura la Universitatea 'Dunarea de Jos', de la ora 19,00, la initiativa Asociatiei 'Iubesc Galatiul' si 'Flori de ie', in parteneriat cu Patronatul Femeilor din Mestesugarit, Prefectura Galati, Clubul Studentilor Basarabeni si Bucovineni, Laura Cristiana Hulubei, cu sprijinul SISSI.

Parada se afla la cea de-a doua editie, prima desfasurandu-se anul trecut, la Iasi, la Palatul Culturii.

"In anul centenarului Marii Uniri de la 1918, Moldova si Tara Romaneasca se unesc la Galati pentru a celebra frumusetea si importanta portului popular romanesc. 100 de fete maiastre din Romania si Moldova vor defila pe ritmuri de odinioara, vor readuce la viata si vor imortaliza clipa prin povestile noastre legendare. Toate aceste marturii le vom scrie cu dragoste si cu entuziasm si le vom aseza in biografia acestui proiect minunat: 'Flori de ie", afirma Cristina Chiriac, creatoarea brandului Flori de ie.

Flori de ie ce promoveaza traditia, arta si valorile romanesti. Colectia cuprinde peste 150 de costume traditionale romanesti, unice, cu broderii deosebite, din fir de matase, bumbac sau metalic. Piesele provin din toate colturile tarii si fiecare are propria-i poveste.

GIURGIU

Cateva sute de elevi de la scolile din municipiul Giurgiu efectueaza in zilele de 23 si 24 Ianuarie vizite tematice la Muzeul Judetean Giurgiu cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane., a declarat marti, muzeograful Florin Breazu.

La final, toti cei prezenti la Muzeul Judetean Giurgiu se prind in Hora Unirii, in Parcul Alei situat in apropierea Muzeului Judetean Giurgiu.

HARGHITA

Mai multe manifestari dedicate Unirii Principatelor Romane au loc in aceste zile in Harghita si se vor incheia miercuri seara, cand, la Toplita si Miercurea Ciuc, toti cei care doresc sunt invitati sa se prinda intr-o Hora a Unirii.

Primul eveniment din judet dedicat Micii Uniri, a fost, de fapt, o sezatoare, care a avut loc sambata, la Gheorgheni, in sala festiva a Liceului Teoretic "Sf. Nicolae" si s-a intitulat "Mica Unire - cinste si pretuire aduse simbolurilor nationale". Mai multi tineri, dar si copii insotiti de parinti, multi imbracati in port popular, alaturi de membre ale grupului "Sezatoare la Miercurea-Ciuc" au realizat diverse obiecte cu insemnele nationale, care au fost oferite celor prezenti. Manifestarea a fost organizata, in premiera, de Asociatia "Iuvenes et sense" din Gheorgheni, cu sprijinul Institutiei Prefectului Harghita si al Liceului Teoretic "Sf. Nicolae", si cu binecuvantarea Episcopiei Ortodoxe Romane a Covasnei si Harghitei.

In cursul zilei de marti, la Muzeul Oltului si Muresului Superior din Miercurea Ciuc, mai multi elevi de la scolile romanesti au transcris cu pana sau cu tocul si penita fragmente din documente legate de Unirea Principatelor Romane. Evenimentul a mai cuprins si deschiderea unei expozitii foto-documentare, intitulata "De la Mica la Marea Unire" si prezentari legate de acest subiect.

Tot marti, la Biblioteca Municipala "George Sbarcea" din Toplita, a avut loc simpozionul "Importanta istorica a Unirii Principatelor Romane", iar la mini-muzeul "Colectia sateasca" din comuna Tulghes a fost deschisa o expozitie cu desene realizate de elevi, avand ca tema "Mica Unire", si a fost pusa in scena piesa "Mos Ion Roata si Unirea".

Miercuri, 24 ianuarie, in Sala Amfiteatru a Palatului Administrativ din Miercurea Ciuc vor sustine prezentari legate de Unirea Principarelor Romane, prefectul Harghitei, Adrian Jean Andrei, episcopul ortodox al Covasnei si Harghitei, Andrei Moldovan, reprezentanti ai Serviciului Judetean al Arhivelor Nationale si elevi de la Colegiul National "Octavian Goga".

La final, se va juca Hora Unirii, in acordurile muzicii militare a Brigazii 61 Vanatori de Munte "General Virgil Badulescu", pe platoul din fata Palatului Administrativ.

Si in municipiul Toplita, toti cei care doresc sunt invitati in Parcul Central sa se prinda in Hora Unirii.

HUNEDOARA

Implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane va fi marcata, miercuri, printr-o serie de manifestari comemorative care vor avea loc la Deva si Hunedoara, in organizarea primariilor din cele doua orase.

La Deva, evenimentul va avea loc in Piata Unirii, incepand cu ora 11,00, cand, dupa o slujba de binecuvantare a participantilor, va fi sustinuta o evocare istorica a Unirii Principatelor. Cei prezenti vor fi invitati sa se prinda apoi in Hora Unirii, pentru final fiind programat un spectacol folcloric sustinut de Ansamblul "Romanasul", al Liceului de Arta din Deva, Grupul folcloric "Florile Dorului" si Ansamblul "Faeragul" din comuna Certeju de Sus.

In municipiul Hunedoara, manifestarea dedicata Unirii Principatelor va avea loc in Parcul Tineretului, de la ora 11,00, si va cuprinde un spectacol de dans si muzica populara, sustinut de Ansamblul de cantece si dansuri "Hategana". Evenimentul se va incheia cu Hora Unirii, la care sunt asteptati sa participe toti cetatenii municipiului Hunedoara.

MARAMURES

Institutia Prefectului-Judetul Maramures, Consiliul Judetean Maramures si Primaria Municipiului Baia Mare organizeaza, miercuri, incepand cu ora 11.00, manifestari de Ziua Unirii Principatelor Romane.

Manifestarea dedicata Unirii Principatelor Romane si Centenarului Marii Uniri, intitulata "Hai sa dam mana cu mana" se va desfasura pe Bd. Unirii, in zona Catedralei Episcopale "Sfanta Treime".

Dupa intonarea Imnului National al Romaniei vor fi rostite alocutiuni despre semnificatia Unirii Principatelor Romane si implinirea a 159 de ani de la Mica Unire.

Acest moment va fi urmat de unul artistic, sustinut de Andrei Paunescu cu cenaclul "Totusi iubirea", Corala "Armonia", Corul Barbatesc din Finteusu Mare, Taraful si Grupul Folk "Nuante" de la Scoala Populara de Arta, Fanfara Municipala Baia Mare, Gavrila si Alex Martari, Corul Barbatesc din Valenii Somcutei si Corul "Sf. Ioan Damaschin" al Studentilor Teologi din Baia Mare.

Baimarenii sunt asteptati, de la ora 12.00, pe Bulevardul Unirii, pentru "a da mana cu mana" si a se prinde, alaturi de autoritatile administratiei publice judetene si locale, in traditionala Hora Unirii, simbol al unitatii neamului romanesc.

OLT

Ziua Unirii Principatelor va fi marcata miercuri, la Slatina, printr-o ceremonie ce se va desfasura la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Manifestarea va cuprinde un ceremonial militar si religios, depunere de coroane la statuia lui Cuza si un spectacol sustinut de Ansamblul "Doina Oltului".

Reprezentantii Primariei Slatina vor distribui participantilor la eveniment 500 de stegulete , tot atatea cocarde tricolore, precum si alte cateva sute de stegulete pe are este imprimat textul "Slatina 1368 - 2018".

Ceremonia ce va marca implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane va incheia seria manifestarilor organizate in municipiul Slatina in perioada 20 - 24 ianuarie, la aniversarea a 650 de ani de atestare documentara a localitatii.

PRAHOVA

O expozitie temporara intitulata "Arhitecti ai unitatii nationale ilustrati de un contemporan - Misu Popp" va fi vernisata, miercuri, de Muzeu Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, lucrarile care ilustreaza portrete ale unor personalitati istorice si culturale putand fi vazute de public pana la sfarsitul lunii.

Potrivit conducerii muzeului, lucrarile etalate vor fi portrete ale unor personalitati precum Mihail Kogalniceanu, Ion C. Bratianu, Vasile Alecsandri, Constantin A. Rosetti, care fac parte din patrimoniul muzeal al Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova.

Ziua de 24 ianuarie va fi marcata la Ploiesti prin manifestari care vor avea loc Colegiul National "Alexandru Ioan Cuza" si la Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova. Manifestarile includ intonarea imnului national, alocutiuni, depuneri de jalbe de flori si Hora Unirii.

De asemenea, Asociatia "6 Dorobanti" va sustine la muzeu un spectacol militar, membrii asociatiei urmand sa fie echipati in uniforme din epoca domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Ei vor face prezentari de arme si uniforme, precum si demonstratii cu respectarea intocmai a regulamentelor militare de epoca.

SUCEAVA

Ziua Unirii Principatelor Romane a fost marcata in municipiul resedinta de judet printr-o manifestare desfasurata la Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera", in cadrul careia a fost evocata importanta evenimentului si mai multi elevi au prezentat un moment artistic.

Manifestarea - organizata de Consiliul Judetean Suceava, Biblioteca Bucovinei "I. G. Sbiera" Suceava, Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava (USV) si Colegiul National "Mihai Eminescu" din Suceava - cu titlul "Mica Unire (24 ianuarie 1859), un pas spre Marea Unire' s-a desfasurat marti, in Sala "Elena Greculesi" a institutiei culturale. Invitatul special al evenimentului a fost conf. univ. dr. Florin Pintescu de la Facultatea de Istorie din cadrul USV.

In cadrul actiunii, elevi de la Colegiul National "Mihai Eminescu" din Suceava, coordonati de profesoara Rodica Cozaciuc, au prezenta momentul artistic "Unirea Principatelor reflectata in literatura".

SATU MARE

Manifestarile dedicate zilei de 24 Ianuarie "Ziua Unirii" la Satu Mare vor avea loc la bustul lui Alexandru I.Cuza de langa Inspectoratul de Politie al judetului Satu Mare. Programul cuprinde primirea garzii de onoare, intonarea Imnului de Stat, alocutiuni privind semnificatia zilei de 24 ianuarie - "Ziua Unirii", depuneri de coroane de flori la bustul lui Alexandru I. Cuza, defilarea garzii de onoare si Hora Unirii.

Tot cu aceasta ocazie este programat simpozionul "Istoria Unitatii Nationale la Romani", la Filarmonica "Dinu Lipatti", fiind invitate personalitati de marca ale vietii universitare romanesti, precum: prof. univ. dr. Doru Radosav (Cluj Napoca), conf. univ. dr. Ion Carja (Cluj Napoca) si cercetator stiintific dr. Claudiu Porumbacean.

TIMIS

Mica Unire si faptuitorul ei, principele Alexandru Ioan Cuza, sunt omagiati miercuri, la Timisoara, printr-o serie de manifestari si depuneri de coroane. Acestea vor avea loc la bustul Principelui Unirii si la efigia de la Casa Cuza, unde acesta a fost gazduit timp de o noapte, in drumul sau spre exil.

"In perioada scurta in care Cuza a domnit, i-a ajutat pe banatenii bantuiti de seceta si foamete intre anii 1860 si 1864, cand guvernele de la Bucuresti au trimis, la cererea expresa a domnitorului, ajutoare de 3.000 si, respectiv, 6.000 de galbeni", a explicat istoricul cercetator Vasile Dudas.

La plecarea in exil spre Viena, Cuza a intrat in Banat pe la Cosava, unde a poposit o noapte, iar in urmatoarea, a ramas la Lugoj. In ultima noapte petrecuta pe pamant romanesc, Cuza si familia sa au innoptat la hanul 'La Trompete din Timisoara, astazi Casa Cuza, unde azi se poate vedea montata o efigie a domnitorului.

"In oras, autoritatile l-au primit cu onorurile cuvenite unui domnitor. Documentele de presa banatene din acea perioada consemneaza si modul in care capitanul suprem al Timisoarei, Petru Cremena, organizase manifestarile de simpatie la care a participat intreaga populatie a urbei. 'Daca se poate aduce un repros principelui, acesta ar fi prea marea sa indulgenta, bunatate si incredere fata de persoane care nu au fost demne de acesta", conchidea publicatia Temeswarer Zeitung, citata de Vasile Dudas.

Si in acest an, manifestarile organizate de autoritati, dedicate Zilei Micii Uniri, vor incepe la ora 10.00 la bustul lui A.I. Cuza, din curtea Inspectoratului de Politie Timis, unde vor avea loc scurte alocutiuni ale oficialilor locali si, la final, hora.

TULCEA

Mica Unire va fi marcata de autoritatile tulcene in Piata Tricolorului din municipiu, iar evenimentul va fi urmat de un spectacol folcloric gazduit de Sala Sporturilor.

Ceremonialul organizat miercuri de Prefectura judetului si Garnizoana Tulcea va incepe, potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii, la ora 10.00 cu prezentarea onorului si oficierea unui serviciu religios, toti participantii urmand sa se prinda in Hora Unirii la sfarsitul evenimentului.

La Sala Sporturilor din municipiul Tulcea, Consiliul Judetean, Primaria municipiului si Ansamblul artistic Baladele Deltei le vor oferi iubitorilor de folclor, incepand cu ora 11.30, spectacolul "Uniti in cuget si-n simtiri" sustinut de grupul coral Cantus Libera, ansamblul Baladele Deltei, grupul Ethnos din Chisinau, Republica Moldova, si de artistii Mariana Ionescu Capitanescu, Calin Brateanu, Maria Stoianov si Marius Ciprian Pop. Intrarea la spetacol va fi gratuita, au anuntat reprezentantii ansamblului Baladele Deltei.

VASLUI

Ziua de 24 ianuarie va fi marcata, la Vaslui, printr-o serie de evenimente culturale organizate de Primaria municipiului, Consiliul Judetean Vaslui, Centrul Municipal pentru Informare si Promovare Turistica si Muzeul Judetean "Stefan cel Mare".

"Ziua de 24 Ianuarie a ramas in istoria romanilor ca data la care s-a infaptuit Unirea Principatelor Romane, in anul 1859, la foarte scurt timp dupa numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei si Tarii Romanesti. Mica Unire va fi evocata si la Vaslui, la fel ca in toata tara, prin manifestari culturale, stiintifice, expozitionale. Acestea vor culmina cu un spectacolul folcloric dedicat Zilei Unirii Principatelor, care va avea loc pe 24 ianuarie, in Piata Centrului Civic din municipiul Vaslui. Repertoriul abordat va fi special conceput pentru o zi cu profunde semnificatii istorice pentru tara noastra, concertul finalizandu-se cu o invitatie catre vasluieni de a se prinde in Hora Unirii care va avea loc in centrul orasului", a declarat primarul de Vaslui, Vasile Paval.

In perioada 22 - 26 ianuarie, Biblioteca Judeteana "Nicolae Milescu Spatarul" Vaslui gazduieste expozitia "Unirea Pricipatelor Romane in colectia Bibliotecii Judetene N.M. Spatarul".

Muzeul Judetean "Sefan cel Mare" a marcat evenimentul printr-un simpozion intitulat "Unirea Principatelor Romane - de la idee la fapta".

Joi, 25 ianuarie, va avea loc conferinta 'Dupa-amiezi culturale la Vaslui - Unirea Principatelor Romane: context international si proiecte modernizatoare".

VALCEA

O ceremonie dedicata Unirii Principatelor va avea loc miercuri, incepand cu ora 10,00 pe platoul din fata sediului Institutiei Prefectului Valcea.

Ceremonia va incepe cu intonarea Imului National, moment ce va fi urmat de evocarea semnificatiei evenimentului si de prezentarea invitatilor, dupa care actori ai Teatrului Municipal "Ariel" din Ramnicu Valcea vor interpreta o sceneta dedicata Unirii Principatelor.

Un spectacol al orchestrei Centrului Judetean pentru Promovarea si Conservarea Culturii Traditionale Valcea va incheia evenimentul oficial dedicat Unirii de la 1859.