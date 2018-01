"Unirea Principatelor Romane este, pentru fiecare dintre noi, mai mult decat un reper istoric. Ea reprezinta primul pas in scrierea 'certificatului de nastere' al Romaniei Unite de care ne bucuram astazi.

In acest an, mai mult ca oricand, ziua de 24 Ianuarie are o importanta aparte, intrucat marcam implinirea a 159 de ani de la Mica Unire intr-o perioada cu semnificatii deosebite: Centenarul Marii Uniri. (...)

Sa nu uitam ca, dincolo de insemnatatea politica, Mica Unire a fost premisa unor reforme interne importante, care vor contribui semnificativ la evolutia institutionala a viitorului stat roman. Numele domnitorului Micii Uniri, Alexandru Ioan Cuza, se leaga, fara indoiala, si de evolutia institutionala a Ministerului Afacerilor Interne. Alexandru Ioan Cuza a fost cel care a unificat administrativ structurile departamentale din Tara Romaneasca si Moldova intr-un singur Minister de Interne, cu sediul la Bucuresti.



Sunt convinsa ca fiecare dintre noi ne dorim o tara sigura si prospera in care sa ne crestem copiii si sa le transmitem traditia si valorile nationale neatinse!

Din aceste motive, dragi romani, haideti ca impreuna sa ne unim eforturile pentru bunastarea noastra si pastrarea unei Romanii mandre pe harta lumii!

Sa pastram Romania in dreptul inimii!

La multi ani, Romania!", a scris Carmen Dan pe Facebook.